Hallaron muerto a un violinista en su casa horas después de denunciar que una mujer lo había atacado a golpes

La víctima fue identificada como Manuel Alberto Sánchez, de 73 años. La sospechosa tiene antecedentes penales y había estado presa en septiembre.

El violinista tenía 73 años y fue encontrado muerto en su vivienda de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Conmoción y misterio en Santiago del Estero por la muerte de un violinista de 73 años que fue encontrado sin vida en su vivienda. El caso generó conmoción en Termas de Río Hondo , donde se intenta reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al hallazgo.

El fallecimiento despertó interrogantes debido a un episodio de violencia que había sido denunciado poco antes. La investigación busca determinar si existe alguna relación entre ese hecho y la muerte del hombre.

La víctima fue identificada como Manuel Alberto Sánchez , quien había denunciado que una mujer lo atacó a golpes. La sospechosa tiene antecedentes penales y había estado detenida durante septiembre.

La muerte del violinista

Todo ocurrió el sábado a la madrugada, cuando Sánchez ingresó en ambulancia al Centro Integral de Salud (CIS) Termas con heridas en la cara y en las piernas. Según contó a la policía, había estado consumiendo bebidas alcohólicas en su casa junto a Orellana, señalada como trabajadora sexual, cuando ella lo atacó a golpes.

El médico que lo atendió constató que Sánchez presentaba escoriaciones y politraumatismos como consecuencia de la agresión denunciada. Debido a las lesiones y al estado en el que se encontraba, quedó bajo observación en el centro de salud. Luego de mostrar una evolución favorable, durante la mañana del sábado, los profesionales decidieron darle el alta médica y permitirle regresar a su domicilio.

El hallazgo

Sánchez vivía solo en la esquina de avenida Néstor Kirchner y San Martín. Alrededor del mediodía, su hija lo visitó y le llevó un sándwich, pero fue recién pasadas las 20 cuando regresó y lo encontró sin signos vitales.

La policía llegó al lugar junto al fiscal Gustavo Montenegro y personal de la División Criminalística, que realizó las primeras pericias. En la inspección inicial no se detectaron heridas de arma de fuego, pero aún no se determinó la causa exacta de la muerte.

El fiscal dispuso la realización de una autopsia para esclarecer el motivo del fallecimiento. Además, ordenó el secuestro de elementos de interés, entrevistas a vecinos para reconstruir los hechos y detectar posibles movimientos extraños en la zona.

Quién era “Chala” Sánchez y el perfil de la mujer investigada

Manuel Alberto Sánchez, conocido como “Chala” por sus amigos, era un vecino reconocido de Termas de Río Hondo por su trayectoria musical. Se desempeñaba como violinista y guitarrista e integraba un grupo musical en Santiago del Estero. Además, según su perfil en redes sociales, había trabajado en el Tribunal de Cuentas de la provincia.

Por su parte, Dalma Judith Orellana, la mujer investigada, tenía antecedentes penales y había estado detenida en septiembre por un robo en un supermercado. Durante ese episodio, habría golpeado a una empleada del comercio. Tras conocerse el caso de Sánchez, algunos vecinos también señalaron que la mujer tendría problemas de consumo.

Mientras avanza la investigación, los investigadores buscan reconstruir las últimas horas del músico y esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. En ese contexto, los resultados de la autopsia serán fundamentales para determinar qué provocó su muerte y establecer si existe alguna relación con la agresión que había denunciado.