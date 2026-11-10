Murió el cantante Apolo Kidd a los 28 años: el duro motivo detrás de su partida

Quién era el joven artista que falleció en las últimas horas y el fuerte mensaje días previo a su muerte.

Gran conmoción se vive en el mundo de la música, tras conocerse la muerte del cantante y productor Apolo Kidd . La noticia fue confirmada por su familia, quienes contaron que el artista de 28 años atravesaba momentos difíciles.

La familia informó que el músico murió el sábado 7 de noviembre y expresaron su deseo de que sea recordado "siempre por su enorme talento, su dedicación incansable y su lucha como artista, productor, compositor y cantante, pero por sobre todas las cosas un ser humano con un corazón enorme".

Según explicaron en un comunicado, distintos problemas laborales y personales le habían generado una presión y un estrés que "lo llevaron a tomar la peor decisión".

Al mismo tiempo, denunciaron los obstáculos que enfrentó en la industria musical. "Marcos no tuvo una vida fácil”, escribieron. "Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión", sumaron.

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"Descansa en paz, compañero"

Uno de los primeros artistas que se hizo eco de la muerte de Marcos Daniel, su nombre real, fue su amigo L-Gante.

El referente de la cumbia 420 compartió una foto junto a Marcos Daniel -su nombre real- en sus historias de Instagram y le dedicó unas palabras: “Descansa en paz, compañero”.

El fuerte mensaje días previo a su muerte: "Se acerca mi hora.."

Semanas antes de su muerte, el artista había compartido una publicación en la que hablaba sobre su carrera musical. "Avanzando con los registros, laburando en silencio, se acerca mi hora..", escribió en ese posteo de Instagram.

"Las miles de horas pateando hacia el objetivo no fueron joda ni chiste. Antes era antes. Que estuvo difícil les digo que sí, esto no es joda aunque parezca fácil...", se lee también en ese mensaje.

"La gente y la ambición te comen el coco mal. Pero acá estoy, recontra foco y más conmigo que nunca. Manejen el aura mis amores", había escrito.

Quién era Apolo Kidd, el cantante que murió a sus 28 años

Apolo Kidd, cuyo nombre era Marcos Daniel, había el 28 de diciembre de 1997 en la ciudad de Buenos Aires. Con raíces brasileñas por parte de sus padres, tal como se lee en su biografía de Spotify, desde adolescente se interesó por distintos géneros musicales y comenzó a desarrollar un estilo propio.

En 2012 montó su primer estudio de grabación, bautizado como "808SAVAGE", sello con el que rubricó sus primeros trabajos antes de volcarse de lleno a su faceta como cantante. Su propuesta acumuló una sólida comunidad digital, superando los 700 mil seguidores en sus plataformas oficiales.

Con el tiempo, comenzó a grabar sus propios temas y se preparó para desarrollar su proyecto como artista.

Conmoción por la repentina muerte de un músico de Canto 4: la decisión de la familia

El mundo del folklore vive horas de profundo dolor por la muerte repentina de Lucas Montanaro, joven folklorista de 36 años y músico de Canto 4. Brilló como en múltiples escenarios del norte argentino. El inesperado desenlace que tuvo.

Lucas Montanaro era tecladista y cantante, y de acuerdo a lo informado en las últimas horas, falleció tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos.

La noticia generó repercusión en la escena musical del norte argentino, donde el artista había desarrollado buena parte de su trayectoria y participado de distintos proyectos. Fue integrante del reconocido grupo folklórico Canto 4.