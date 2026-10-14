Murió Netinho, el brasileño detrás de "La isla del sol": quién era el creador del hit que Leo García popularizó en Argentina

El cantante bahiano tenía 60 años y murió en Salvador tras una larga lucha contra una enfermedad. El éxito fue "Milla", adaptada en Argentina bajo el nombre que todos recuerdan.

El cantante brasileño Netinho murió este martes en Salvador de Bahía a los 60 años, tras una larga lucha contra un linfoma no Hodgkin de tipo B que le fue diagnosticado en marzo de 2025. La enfermedad derivó en un cuadro de insuficiencia renal y disfunción multiorgánica que terminó con su vida.

Para los argentinos, su nombre puede ser menos conocido que su canción: fue el autor de "Milla", el tema que Leo García versionó en 1996 bajo el título "La isla del sol" y que se convirtió en uno de los hits más recordados de esa época en el país.

"Con una tristeza que nos parte el alma, comunicamos el fallecimiento del cantante Netinho", informaron desde su entorno en las redes oficiales. El comunicado lo describió como "un artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador que construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible".

Sus familiares señalaron que el músico "se marchó en paz" y compartieron una frase que él mismo repetía durante los últimos meses de tratamiento: "Me iré feliz y realizado, pues la vida me dio mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que fue feliz con mi arte".

El cantante había logrado controlar el linfoma en una primera etapa, pero en 2026 anunció que el cáncer había reaparecido y que debía someterse nuevamente a quimioterapia. A fines de septiembre fue hospitalizado tras una recaída y ya no pudo recuperarse.

Quién era Netinho: de los escenarios del Carnaval de Salvador a los hits que cruzaron el Atlántico

Netinho nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en la región del Recôncavo Baiano. A los 10 años su familia se mudó a Salvador, la ciudad que se convertiría en el epicentro de toda su carrera. Desde muy joven mostró interés por la música y a los 14 años recibió su primera guitarra. A los 16 se inscribió en la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de Salvador, aunque la música terminaría imponiéndose.

En 1988 debutó en los escenarios del Carnaval de Salvador como cantante principal de la Banda Beijo, uno de los grupos más populares del género axé, la música tropical bahiana que dominó la escena brasileña durante los años 90. Ese mismo año fue reconocido por la canción "Beijo na Boca", y en los años siguientes consolidó su nombre con éxitos como "Estrela Primeira", "Barracos" y "A Vida é Festa", convirtiéndose en una de las figuras centrales del movimiento axé junto a artistas como Ivete Sangalo y Claudinho & Buchecha.

Su cima llegó en 1996 con "Milla", una canción que combinaba ritmos afrobrasileños con una melodía irresistible y que recorrió toda la región. En Argentina, Leo García la adaptó como "La isla del sol" y la convirtió en uno de los temas más sonados de la segunda mitad de los 90.

La versión argentina le dio a Netinho un nivel de popularidad en el país que pocos artistas brasileños alcanzaban en aquellos años.

Su trayectoria tuvo también momentos difíciles. En 2013 sufrió tres derrames cerebrales que le provocaron complicaciones de salud graves y lo obligaron a alejarse de los escenarios durante cuatro años, incluidas sus habituales participaciones en el Carnaval de Salvador. Regresó a los escenarios y retomó la actividad antes del diagnóstico de linfoma.

En el plano político, Netinho también generó controversia. En 2022 fue candidato a diputado por el Partido Liberal (PL), el partido de Jair Bolsonaro, aunque no logró ser electo. Se había declarado abiertamente partidario del expresidente y participó en manifestaciones a su favor en 2021, lo que generó rechazo en parte del público más progresista que seguía su música.