Una vecina cuestionó el recargo que le aplicaron en una cafetería de Juan B. Justo al 600 y aseguró que la preferencia muchas veces es por salud.

Pidió café con leche deslactosada en Neuquén y le cobraron $1.500 extra por taza: qué dijo Protección al Consumidor.

Una vecina de Neuquén expresó su malestar luego de que le cobraran $1.500 adicionales por cada café con leche deslactosada que pidió en una cafetería ubicada sobre Juan B. Justo al 600 . El reclamo abrió una discusión sobre los precios que aplican los locales gastronómicos cuando sus clientes eligen alternativas a la leche tradicional, una opción que puede responder tanto a preferencias personales como a necesidades alimentarias.

La consumidora cuestionó que el cambio de leche tuviera un costo extra de ese monto por taza. Según la información difundida sobre el caso, cuando consultó por el recargo, desde el establecimiento le confirmaron que ese era el importe adicional por utilizar leche deslactosada.

A partir de la repercusión del episodio, el director provincial de Protección al Consumido r, Pablo Tomasini , explicó en una entrevista radial cuáles son las condiciones que deben cumplir los comercios cuando cobran adicionales por determinados productos o servicios. El funcionario aclaró que, hasta el momento de la entrevista, no se había presentado una denuncia formal por este caso.

“Para que haya un cambio de valores de este tipo tiene que estar claramente informado en la carta”, señaló Tomasini. En ese sentido, explicó que si un establecimiento cobra un extra por utilizar una leche especial, esa condición debe estar expresada de manera clara y también debe ser comunicada por la persona que atiende al cliente.

El funcionario cuestionó, además, que el consumidor se encuentre con una diferencia de precio recién al momento de pagar. “Si te lo van a cobrar, tiene que estar claramente informado, no en el puntito abajo de la hoja de la carta que dice que te van a cobrar adicional”, remarcó.

Para Tomasini, la información anticipada es fundamental porque permite que cada cliente decida si acepta el precio, prefiere pedir la bebida con leche común o elige no realizar la compra.

Durante la entrevista, el director provincial consideró que, en términos generales, el costo de ofrecer una alternativa de leche debería estar contemplado en el precio del café. Sin embargo, aclaró que, si el comercio decide aplicar un recargo, debe informarlo de forma clara y anticipada, tanto en la carta como a través de quien toma el pedido.

Inspectores de la ANMAT incautaron los productos durante los operativos en la planta de San Justo.

La diferencia entre ambos escenarios es central: el reclamo no apunta únicamente a cuánto cuesta la leche deslactosada, sino también a que el cliente conozca de antemano el precio final de lo que va a consumir.

Tomasini también explicó que no existe, hasta el momento, una legislación específica que obligue a todos los locales gastronómicos a ofrecer opciones para personas con necesidades alimentarias particulares. Mencionó, entre otros ejemplos, las alternativas para quienes no pueden consumir determinados ingredientes o eligen una alimentación vegetariana o vegana. La disponibilidad de esos productos depende de cada establecimiento, aunque eso no elimina la obligación de informar correctamente los precios.

Cómo reclamar ante Protección al Consumidor

El funcionario explicó que la Provincia cuenta con distintas herramientas para recibir consultas y reclamos. Una de ellas permite solicitar una fiscalización de manera anónima, sin necesidad de iniciar directamente una denuncia formal.

A través de esa opción, los consumidores pueden informar situaciones que consideren irregulares en un comercio. Según detalló Tomasini, el organismo puede concurrir al establecimiento, comunicar cuál es la normativa aplicable y advertir sobre las prácticas que deben corregirse. Si la conducta continúa, puede avanzar con una sanción.

“Nosotros no tenemos una política anticomercio en general, sino poner las cosas en orden”, explicó el director, quien señaló que muchas veces los establecimientos desconocen determinadas disposiciones y que la primera intervención busca informar y corregir esas prácticas.

En relación con el caso de la cafetería de Juan B. Justo al 600, Tomasini anticipó que, a partir de la información que tomó estado público, el organismo probablemente se acercará al lugar durante la semana para explicar cómo debe informarse un adicional de estas características.

Quienes quieran comunicar una situación similar pueden ingresar al sitio oficial https://proteccionalconsumidor.neuquen.gob.ar/realiza-tu-reclamo/. En la entrevista, Tomasini también mencionó la opción de “Pedir tu fiscalización”, que permite alertar sobre posibles irregularidades.