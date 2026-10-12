Intentó salvarle la vida llevándolo él mismo al hospital, pero la herida fue mortal. A días del trágico episodio, la familia exige respuestas y testigos clave.

"A mi hijo no me lo devuelve nadie": el dolor del padre del joven asesinado de un disparo en Parque Industrial

“Estoy dolido y a mi hijo no me lo va a devolver nadie”, expresó Julio Silvero , padre de Matías , luego de describir el momento que atraviesa su familia después de la muerte del joven de 25 años, quien recibió un disparo en el tórax en el barrio Parque Industrial de Neuquén y falleció horas después, tras ingresar al hospital Castro Rendón .

El hecho ocurrió el pasado sábado 3 de octubre, alrededor de las 20.30, en la zona de calle Centenario , entre Las Hojas y El Lino. Según relató Julio, fue él mismo quien llegó hasta el lugar y trasladó a su hijo al centro de salud, junto con su hija. La herida, sin embargo, era de extrema gravedad.

“Lo llevamos al hospital al momento, pero la herida era fatal. Le rompieron todo lo de adentro, no sé, el pulmón, todo eso, y no aguantó. Se desangró por dentro”, contó el hombre a LU5, todavía atravesado por el dolor de haber intentado asistir a su hijo sin poder evitar el desenlace.

A más de una semana del episodio, la familia aseguró que todavía no cuenta con información concreta sobre el avance de la investigación ni sobre las personas que podrían estar involucradas. Julio explicó que se acercó a la comisaría que corresponde a su zona para consultar por la causa, pero allí le indicaron que el expediente había pasado a otra instancia y que debía regresar el martes para recibir novedades.

También comenzó a asesorarse para presentarse ante la Fiscalía y conocer qué pasos puede dar la familia. Por ahora, dijo, no contrataron un abogado, aunque recibieron orientación para avanzar con las consultas y aportar información que pueda resultar útil para esclarecer lo sucedido.

El padre señaló que tiene una idea de lo que pudo haber ocurrido, pero evitó dar detalles públicamente para no interferir con el trabajo de los investigadores. Según su relato, Matías estaba con personas conocidas cuando se produjo el episodio. “No sé por qué razón sacaron un arma y se estaban tiroteando ahí”, expresó, aunque aclaró que no conoce con precisión cuántas personas estaban presentes ni las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

Una de las cuestiones que más le duele, según manifestó, es que entre los posibles involucrados habría personas a las que su hijo consideraba amigos y a quienes él mismo defendía.

Julio también aseguró que hay personas que podrían aportar información como testigos. Incluso, contó que se acercó a la comisaría con la intención de brindar datos y señalar que otras personas, que no habrían participado del hecho, estarían dispuestas a declarar. La familia espera que esos testimonios ayuden a reconstruir lo ocurrido aquella noche.

Un episodio que pidió aclarar por separado

Durante la entrevista, el padre de Matías también se refirió a otro episodio ocurrido el día del entierro de su hijo, cuando se acercó a un operativo en el que estaban desalojando una vivienda. Aclaró expresamente que esa situación no tiene relación con la muerte del joven y que su familia no quedó sin casa, pese a versiones que, según dijo, comenzaron a circular por las redes sociales.

Contó que fue hasta el lugar para preguntar qué estaba sucediendo y que, en ese contexto, lo esposaron y lo llevaron a un calabozo. Según explicó, estaba atravesando un momento de profundo dolor y se acercó porque su hijo vivía allí. “Me sentí mal porque es lo que verdaderamente debería ocuparse de buscar y llevar hasta el calabozo a él”, manifestó, en referencia a quienes considera responsables de la muerte de Matías.

Por eso, pidió que no se mezclen los dos episodios ni se interpreten las imágenes que circularon como si estuvieran vinculadas con el crimen. “Corren videos en las redes que por ahí alguno se equivoca, se confunde y piensa que nos quedamos sin casa. No es así. No tiene una cosa que ver con la otra”, insistió. La familia, explicó, vive en la zona de la meseta.