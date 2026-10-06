Dolor por la muerte del joven que recibió un disparo durante una pelea en Parque Industrial: quién era

El hecho ocurrió este sábado en la capital provincial. La víctima recibió una bala en el tórax. La investigación quedó a cargo de la División Homicidios.

El joven murió en el Hospital Regional luego de recibir el disparo.

La ciudad de Neuquén continúa conmocionada por la trágica muerte de un joven de 25 años luego de recibir un disparo en el tórax en medio de una pelea ocurrida este fin de semana en el barrio Parque Industrial .

El hecho ocurrió el sábado 3, alrededor de las 20:30, en la zona de calle Centeno, entre La Soja y Lino. Desde la Comisaría 20° informaron sobre el ingreso de un hombre herido al Hospital Regional , donde finalmente murió como consecuencia de la herida provocada por un arma de fuego.

La investigación quedó a cargo de la División Homicidios , que busca reconstruir los momentos previos al ataque y determinar quién efectuó el disparo.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario mayor Julio Muñoz, subdirector de Delitos, explicó que las primeras averiguaciones realizadas en el lugar permitieron establecer que la víctima era un vecino del barrio.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el crimen habría ocurrido después de una discusión.

Quién era la víctima del disparo

La causa cuenta con testimonios que pueden resultar importantes para avanzar con la investigación. Según explicó el oficial, los investigadores tomaron los relatos de quienes pudieron observar parte de lo ocurrido.

Con esa información buscan reconstruir la secuencia y determinar quiénes estuvieron en el lugar durante la pelea.

Este martes se conoció la identidad de la víctima. De acuerdo a la información confirmada por LM Neuquén, el joven de 25 años fue identificado como Leonardo Matías Silvero.

Respecto al avance de la investigación, se llevó a cabo una ampliación de la inspección ocular en el lugar donde habría ocurrido el ataque. Muñoz confirmó que esos elementos permiten sospechar que en el ataque habría sido utilizada un arma calibre 9 milímetros.

El hallazgo fue clave para intentar establecer las características del arma empleada y determinar si los indicios recogidos en la escena pueden vincularse con la persona que realizó el disparo. Mientras los peritos avanzan con el análisis de los elementos secuestrados, los investigadores continúan con las entrevistas y otras medidas para identificar a quienes participaron del enfrentamiento.

Dolor por la muerte de Matías en redes

Luego de conocerse el fallecimiento de Silvero, las redes sociales se hicieron eco de la situación. LM Neuquén pudo constatar que el velatorio del joven fue realizado este mismo martes en la capital.

Su familia y amigos expresaron sus condolencias bajo un mismo lema: “Justicia por Matías Leonardo Silvero”.

Su hermana, Maite, compartió una postal emotiva durante la ceremonia de despedida en la cual se la observa junto a un cuadro conmemorativo y una corona que lleva la frase: "Tu recuerdo vivirá siempre en nosotros, tu familia. Silvero Gómez".

Además, conocidos y allegados expresaron:

Miriam : “Siento mucho en el alma la pérdida, ¡Dios brinde el consuelo y las fuerzas, los abrazamos con el alma!”.

: “Siento mucho en el alma la pérdida, ¡Dios brinde el consuelo y las fuerzas, los abrazamos con el alma!”. Majo : “Re buena persona, no se merecía lo que le hicieron, que Dios lo tenga en la gloria”.

: “Re buena persona, no se merecía lo que le hicieron, que Dios lo tenga en la gloria”. Gene : “QEPD Maty, que Dios ponga paz y consuelo atu familia”.

: “QEPD Maty, que Dios ponga paz y consuelo atu familia”. Lucas: “Fuerza Julio a vos y a toda la familia, abrazo grande y Dios les dé la fuerza y el consuelo necesario”.

“Fuerza Julio a vos y a toda la familia, abrazo grande y Dios les dé la fuerza y el consuelo necesario”. Eva : “Mis más sentidas condolencias a Julio y Fati. Matías,, que en paz descanses”.

: “Mis más sentidas condolencias a Julio y Fati. Matías,, que en paz descanses”. Antonia: “Mucha fuerza Julio, Faty, Maite, Seba, Kevin y abuela, y todos los que amamos, en paz descanse”.

Otra postal compartida por su hermana en redes sociales.

"Estoy destrozado"

En pleno velatorio del joven, su padre, Julio, brindó unas palabras para aquellos que pudieron acercarse a despedirlo. "En este momento estoy destrozado" declaró con una visible emoción.

"La situación que estamos pasando no es agradable para ningún ser humano", aseveró y agregó "Solo me queda agradecer a los que me apoyaron, me ayudaron sin condición, sin mirar a quién".

"Le doy gracias a todos los amigos de mi hijo, que vinieron y me dieron su abrazo, una fuerza para que yo pueda soportar esto" concluyó.