Los científicos la vinculan con el calentamiento del océano y la disminución del krill, mientras otra especie de pingüino aumenta su población.

Alerta en la Antártida: desapareció el 63% de la mayor colonia de pingüinos del mundo

La población de pingüinos barbijo de una remota isla volcánica cercana a la Antártida sufrió una fuerte caída en los últimos 14 años. Un estudio científico detectó que en 2025 había un 63% menos de nidos ocupados que en 2011, un retroceso que los investigadores relacionan con los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad de alimentos y las condiciones ambientales. El fenómeno también modificó la composición de una de las colonias de aves marinas más importantes de la región.

La investigación fue liderada por el British Antarctic Survey (BAS), organismo británico dedicado a la investigación polar, y se centró en la isla Zavodovski, que forma parte de las Islas Sandwich del Sur , un archipiélago remoto situado al norte del continente antártico y bajo administración británica.

En 2011, el BAS había identificado a Zavodovski como el hogar de la mayor colonia de pingüinos del mundo. En ese momento, se estimaba que unas 600.000 aves de la especie barbijo y otras 90.000 de pingüino macaroni anidaban en su terreno árido y rocoso. Sin embargo, los nuevos relevamientos indican que la isla perdió ese título.

Por qué desaparecieron tantos pingüinos barbijo

Los científicos atribuyen el retroceso principalmente a los cambios en el ecosistema marino provocados por el calentamiento global. El aumento de la temperatura del océano está modificando la distribución del krill, un pequeño crustáceo que constituye una parte fundamental de la alimentación de los pingüinos barbijo.

El profesor Norman Ratcliffe, quien dirigió la investigación, explicó que la dieta especializada de esta especie y su preferencia por las aguas frías podrían haberla vuelto especialmente vulnerable a las transformaciones ambientales.

"Con el calentamiento de las aguas, el krill del que se alimentan los pingüinos barbijo se ha desplazado hacia el sur", señaló el investigador.

Sin embargo, la posibilidad de seguir esa fuente de alimento tiene límites. Según Ratcliffe, la extensión del hielo marino hacia el sur y la falta de islas adecuadas para anidar dificultan que los pingüinos barbijo puedan desplazarse detrás del krill y establecer nuevas colonias.

El resultado es una combinación de factores que afecta su supervivencia y su capacidad reproductiva. Los investigadores advierten que la reducción observada podría tener consecuencias para el futuro de la especie, que podría ser considerada oficialmente en peligro de extinción.

Una expedición a uno de los lugares más extremos del planeta

Para estudiar la situación, un equipo del British Antarctic Survey navegó durante 15 días hasta llegar a Zavodovski. Allí desplegó distintas herramientas para evaluar las poblaciones de aves, entre ellas drones, fotografías aéreas e imágenes satelitales.

Además, los investigadores colocaron dispositivos de seguimiento a 20 ejemplares para conocer sus desplazamientos y las zonas donde buscan alimento.

El trabajo de campo presenta dificultades por las condiciones geográficas y ambientales de la isla. El propio BAS la describió como "uno de los lugares más extremos del mundo para llevar a cabo trabajo de campo".

Zavodovski alberga una particularidad adicional: los pingüinos anidan a la sombra del monte Curry, también conocido como monte Asphyxsia, un volcán activo que libera gases y genera olores intensos en distintos sectores del terreno.

Algunos puntos de la isla recibieron nombres como Punto del Mal Olor, Acantilado Nocivo y Llanura de la Asfixia debido a las emanaciones del cráter.

"Si a eso le sumamos todo el guano de pingüino, realmente tenemos uno de los lugares más malolientes del mundo", afirmó Ratcliffe a BBC News. Y describió el paisaje como "un Mordor de pingüinos".

La última erupción importante del monte Curry se registró en 2016. Sin embargo, la disminución de los nidos ocupados se mantuvo de manera constante desde 2011, por lo que los investigadores consideran que la actividad volcánica no explica por sí sola el fenómeno.

El papel de las ballenas y la competencia por el alimento

Otra de las hipótesis examinadas fue la posible competencia por el krill con las ballenas jorobadas migratorias, que consumen grandes cantidades de este recurso.

No obstante, los investigadores señalaron que la relación entre ambas especies es más compleja. Las ballenas también contribuyen a la producción de krill al fertilizar, mediante sus excrementos, las plantas marinas de las que se alimentan estos crustáceos.

Por ese motivo, el estudio apunta a un cambio más profundo en el ecosistema: las modificaciones en la disponibilidad y distribución del alimento marino asociadas con el calentamiento del océano.

La investigación sostiene que el problema no puede atribuirse únicamente a la presencia de otras especies o a un episodio ambiental puntual, sino que debe analizarse dentro de una transformación más amplia de las condiciones del hábitat antártico.

La otra cara del cambio: crece la población de pingüinos macaroni

Mientras los pingüinos barbijo disminuyen, otra especie que también anida en Zavodovski muestra una evolución opuesta. La población de pingüinos macaroni aumentó drásticamente, según los resultados del estudio.

Los investigadores consideran que una de las claves está en su alimentación. A diferencia de los barbijo, los macaroni tienen una dieta más amplia y flexible, lo que les permitiría adaptarse mejor a los cambios en la distribución de los recursos marinos.

Los dispositivos de seguimiento mostraron que estas aves se alimentaban en aguas más cálidas al noreste de la isla. En esa zona, los científicos creen que pueden complementar su dieta con peces y otros crustáceos, además del krill.

El contraste entre ambas especies representa un cambio significativo en la comunidad de aves de Zavodovski.

Ratcliffe sostuvo que se trata de "la mayor modificación en la composición de la comunidad jamás observada en un solo lugar de la Antártida".

"Nuestros datos demuestran que las especies de barbijo antártico adaptadas al frío ya no prosperan junto a sus vecinos subantárticos", agregó.

El investigador consideró que los resultados muestran cómo el rápido calentamiento de la región está afectando ecosistemas únicos y sensibles, con consecuencias diferentes según las características y la capacidad de adaptación de cada especie.