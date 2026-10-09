Así se puede transformar un antiguo televisor en un Smart TV con solo el puerto HDMI

Existen dispositivos que, al conectarse a un aparato viejo, permiten acceder a las distintas plataformas de streaming . Las mejores opciones y sus precios.

Muchos televisores , aunque tengan pocos años, ya quedaron desactualizados en relación a las tecnologías actuales. Así, modelos antiguos no cuentan con acceso a Netflix , YouTube y otras plataformas de streaming . Afortunadamente, existe una opción que evita gastar dinero cambiando de aparato y convierten a los viejos LED en Smart TV . La clave está en el puerto HDMI .

A través de esta terminal, se pueden conectar pequeños aparatos o adaptadores externos que permiten contar con plataformas de streaming, música, videos y otros servicios en línea. Entre las alternativas más conocidas están el Fire TV Stick de Amazon y el Chromecast de Google . Ambos se “enchufan” al televisor, pero funcionan de manera diferente y ofrecen distintas experiencias de uso.

Este dispositivo compacto de Amazon se conecta directamente al HDMI . Una vez configurado, permite navegar por una pantalla de inicio con aplicaciones, recomendaciones y contenidos disponibles en diferentes servicios. Se maneja con un control remoto y, según el modelo y la región, puede incluir funciones de búsqueda por voz.

Fire TV Stick, el aparato de Amazon que convierte un televisor viejo en un Smart TV.

Su principal ventaja para muchos usuarios es que la experiencia se concentra en el propio dispositivo: no es necesario iniciar la reproducción desde un teléfono para luego enviarla al televisor. El control remoto permite abrir aplicaciones, recorrer menús y ajustar opciones desde el sillón. También puede resultar práctico para personas que prefieren una interfaz similar a la de un televisor inteligente tradicional.

La disponibilidad de aplicaciones y funciones varían según el país, el modelo y las actualizaciones. Por eso, antes de comprarlo conviene revisar qué servicios permite instalar en la región y si el dispositivo elegido es compatible con la resolución del televisor. Un modelo preparado para 4K, por ejemplo, no hará que una pantalla Full HD reproduzca en 4K: la resolución final dependerá de las capacidades del televisor y del contenido. En Argentina, los modelos más básicos rondan los $70.000.

Chromecast, la alternativa de Google para tener una TV tope de gama

A diferencia del Fire TV Stick, su funcionamiento tradicional depende de otro dispositivo. En los modelos clásicos, el usuario abre una aplicación compatible en el celular y pulsa el botón para enviar video o música al televisor. El teléfono funciona como punto de partida y, por lo general, permite seguir utilizándolo para otras tareas mientras el contenido continúa en la pantalla.

El Chromecast de Google se conecta directo a la TV, pero necesita de un celular para funcionar.

La familia de dispositivos también incluye modelos con Google TV y control remoto, que ofrecen una interfaz en pantalla y permiten navegar por aplicaciones sin depender exclusivamente del teléfono. Esta diferencia es importante al comparar opciones: no todos los Chromecast ofrecen exactamente la misma experiencia ni las mismas funciones. Conviene comprobar el modelo concreto, su disponibilidad y sus requisitos antes de decidir.

La transmisión desde el celular puede ser especialmente cómoda para quienes ya utilizan servicios de Google o buscan compartir contenido rápidamente. Para que funcione bien, el teléfono y el reproductor suelen tener que estar conectados a la misma red Wi-Fi. Una conexión inestable puede provocar pausas, baja calidad de imagen o dificultades para detectar el dispositivo. En MercadoLibre, el modelo de cuarta generación se consigue por $240.000.

El puerto HDMI, la clave para acceder a esta tecnología

Para que un televisor viejo pase a ser un Smart TV, es fundamental que cuente con el puerto HDMI, encargado de transmitir imagen y sonido al aparato desde un dispositivo externo. En la práctica, el reproductor se conecta a esa entrada y presenta en pantalla su propio menú, aplicaciones y contenidos. El televisor actúa como monitor: ya no depende de su tecnología interna para acceder a servicios actuales.

Los puertos HDMI, clave para convertir una TV en una Smart.

La mayoría de los reproductores de streaming también necesita energía. Algunos pueden alimentarse desde un puerto USB del televisor; otros requieren conectarse a un adaptador enchufado a la corriente.

Un detalle importante a tener en cuenta es que estos reproductores no eliminan las limitaciones físicas del televisor. Si la pantalla tiene resolución HD o Full HD, ese será el máximo que podrá mostrar, aunque el dispositivo conectado admita resoluciones superiores. Lo mismo ocurre con tecnologías de imagen como HDR: para aprovecharlas, tanto el reproductor, como el televisor y el contenido deben ser compatibles.