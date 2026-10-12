Un ciberataque contra supermercados de Francia provocó incendios y pérdidas masivas de alimentos

El ataque informático afectó a cientos de locales en todo el país, alteró los sistemas de refrigeración y generó pérdidas de mercadería.

El ciberataque en los supermercados de Francia provocó incendios y pérdidas masivas de alimentos.

Un ciberataque en supermercados de Francia provocó incendios y pérdidas masivas de alimentos. El ataque afectó a cientos de establecimientos y quedó bajo investigación judicial.

El hecho ocurrió durante la noche del domingo y comprometió los sistemas de refrigeración de distintos locales. La magnitud del incidente encendió las alarmas por las consecuencias que puede tener una ofensiva informática sobre la infraestructura de los comercios.

Según la información difundida, los hackers lograron elevar la temperatura de las heladeras hasta los 50 grados Celsius , lo que provocó la pérdida de productos que debían conservarse refrigerados. La Fiscalía de París investiga el ataque, calificado como de gran escala, para determinar cómo se produjo y quiénes fueron los responsables.

Los supermercados que fueron blanco del ciberataque

Entre los perjudicados figuran entre 150 y 200 tiendas de la cadena Intermarché y menos de un centenar de supermercados de Coopérative U. Medios franceses señalaron además que podrían haberse visto afectados establecimientos de otras cadenas.

Según la cadena de noticias BFMTV, los hackers lograron activar a distancia el ciclo de descongelamiento de las instalaciones frigoríficas, provocando pérdidas de mercadería.

El grupo Les Mousquetaires, propietario de la cadena Intermarché, comunicó que unas 150 de sus tiendas se habían visto afectadas, con refrigeradores que alcanzaron los 50 grados Celsius durante seis horas. Un portavoz declaró que habían desechado todos los alimentos para evitar riesgos sanitarios.

En la red social X, el director general de Coopérative U, Dominique Schelcher, confirmó que una “ciberataque” afectaba desde la noche anterior a los sistemas de producción de frío de varios establecimientos de la cadena. “Atacar equipos esenciales para la conservación de productos frescos y el abastecimiento alimentario de los franceses es de una gravedad extrema y no tiene precedentes”, afirmó.

Otras cadenas de supermercados, como Carrefour, Monoprix, E.Leclerc y Auchan, no respondieron a las solicitudes de comentarios.

La investigación

La fiscalía de París anunció la apertura de una investigación sobre este “ciberataque de gran escala contra refrigeradores conectados de varios supermercados en todo el territorio francés”.

La investigación, encomendada a la Oficina Anticibercriminalidad (OFAC), “deberá identificar a las víctimas y evaluar los daños ocasionados, tanto por la pérdida de alimentos como por los incendios reportados”, precisó.

Mientras tanto, una fuente de su oficina indicó que el primer ministro, Sébastien Lecornu, ordenó a la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) de Francia que investigara el hecho. Señaló que Francia “estaba coordinando con sus homólogos europeos, ya que otros países también podrían verse afectados”, al tiempo que investigaban si otras empresas francesas corrían peligro.

Según BFMTV, el ataque tuvo como objetivo sistemas de regulación frigorífica fabricados por la empresa danesa Danfoss, utilizados por numerosas cadenas de supermercados en Francia.

Los atacantes habrían modificado a distancia los parámetros de temperatura, causando la destrucción de existencias de productos frescos y congelados. Danfoss declaró que estaba “al tanto de incidentes en Francia que afectaban a un número limitado de sistemas de gestión de refrigeración”.

Las unidades afectadas “utilizaban firmware obsoleto”, señaló Danfoss, añadiendo que “desde hace tiempo aconseja a los clientes mantener actualizados los sistemas compatibles con la última versión del firmware y migrar los sistemas antiguos a soluciones de última generación”.

Problemas en Holanda

La empresa holandesa de supermercados Ahold Delhaize informó que también estaba lidiando con un “problema de seguridad” en su red y que había desconectado varios sistemas para protegerlos.

Las tiendas de su cadena Albert Heijn —la mayor cadena de supermercados de Holanda, que también cuenta con establecimientos en Bélgica— permanecieron abiertas en ambos países. Sin embargo, su aplicación de celulares y su sistema de reparto no funcionaban, mientras que las etiquetas electrónicas de precios a menudo mostraban información incorrecta.

No estaba claro si existía alguna relación entre el ataque al supermercado francés y los problemas señalados por Ahold Delhaize.

Los supermercados Delhaize —también parte de Ahold Delhaize, pero que operan en Bélgica y Luxemburgo— también se vieron afectados por el problema de seguridad, según informaron medios belgas.