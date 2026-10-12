El impacto ocurrió este lunes en la esquina de Mitre y Tierra del Fuego. La víctima es un repartidor de aplicaciones.

Fuerte choque entre un colectivo del COLE y un motociclista en pleno feriado

Un motociclista resultó con lesiones de consideración luego de que, por circunstancias que se buscan establecer, colisionó con una unidad del sistema de transporte público COLE . Este fue el segundo accidente de tránsito en el lunes feriado, ya que más temprano se había registrado el choque de un auto contra otro estacionado.

El hecho ocurrió este lunes feriado, alrededor de las 11:30 de la mañana, en la esquina de calles Mitre y Tierra del Fuego.

Según informó el móvil de LU5 , durante el programa Todo Bien, el motociclista era un repartidor de aplicaciones, por lo que varios trabajadores de la firma se acercaron al lugar tras el siniestro vial.

“Alguien cruzó en rojo, ya que es una esquina semaforizada”, comentó el móvil radial, luego de narrar que el colectivo perteneciente a la línea 12 transitaba por calle Mitre, mientras que la moto bajaba por Tierra del Fuego, cuando se produjo el violento impacto.

La fuerza del choque fue tal que hundió el lateral derecho inferior del interno 41 de la línea mencionada del COLE.

En el lugar intervenía personal policial, como del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). “El hombre estaba consciente, pero muy dolorido”, por lo que no descartaba que hubiese sufrido alguna fractura.

Este fue el segundo siniestro vial del feriado, ya que más temprano se había registrado el choque de un auto contra otro estacionado.

Chocó contra un auto estacionado en pleno centro neuquino

Un automóvil chocó contra otro que estaba estacionado en la calle Roca, en pleno centro de la ciudad. Por el hecho, solo hubo daños materiales, de acuerdo a lo informado por el móvil de LU5 en la mañana de Línea Abierta.

De acuerdo a los primeros datos, el Fiat Cronos, en el que viajaba una pareja, por circunstancias que se tratan de establecer, terminó impactando de manera violenta con el auto Chevrolet Cruze que estaba estacionado en la calle Roca, entre Jujuy y Salta.

La versión de la participación de un tercer vehículo, que habría encerrado el paso al Cronos y luego se fugó, era motivo de investigación por parte de la Policía que intervino en el lugar.

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El sonoro estampido motivó que el dueño del Cruze, que vivía en las inmediaciones, se despertara y observara la situación. Hubo momentos de tensión y nerviosismo propio del despertar repentino con semejante noticia, pero finalmente no pasó a mayores y se intercambiaron los datos del seguro.

No trascendió si el conductor del Fiat Cronos, un hombre mayor de edad, fue sometido al control de alcoholemia por parte de la Policía. Se esperaba el vehículo de auxilio de la fuerza para movilizar el vehículo que chocó.

Un dato llamativo, aunque nadie recibió atención médica, eran las manchas de sangre que se podía observar en la parte frontal del auto blanco que chocó contra el vehículo estacionado.