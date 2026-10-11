Hasta cuándo puede llover en Neuquén: inminente alerta amarilla por otro fenómeno

Rige alerta amarilla para el lunes en Confluencia y gran parte de Neuquén. Con El Niño, se prevé una primavera más húmeda de lo habitual.

La primavera en Neuquén se resiste a mostrar su cara más amable. El domingo arrancó con cielo cubierto, lluvias aisladas y apenas 9 grados en las primeras horas, y el panorama no mejora en lo inmediato: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes que alcanza a la Confluencia y a buena parte del territorio provincial.

Mientras tanto, los organismos oficiales anticipan una temporada más húmeda de lo habitual por la influencia de El Niño.

El aviso fue emitido por el Sistema de Alerta Temprana del SMN y rige para el lunes 12 de octubre. El organismo prevé que las tormentas se desarrollen desde la tarde y durante la noche.

La alerta alcanza a Confluencia, el este de Añelo, el este de Pehuenches y Picún Leufú. También comprende al este de Loncopué, el este de Picunches, el este de Ñorquín, el oeste de Añelo, el oeste de Pehuenches, el sur de Chos Malal y el sur de Minas. En el centro y sur de la provincia, la advertencia se extiende a Catán Lil, Collón Curá, Zapala y las zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar. Para el martes, en tanto, el mapa del SMN no registra alertas por el momento.

¿Se viene otra lluvia? Un domingo para no guardar el paraguas

Según el pronóstico del SMN, la jornada de hoy se mantendrá con lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. Hacia la noche, las lluvias podrían hacerse más generalizadas.

La temperatura irá de 9 grados por la mañana a 18 por la tarde, para bajar a 14 durante la noche. El viento soplará del noreste por la mañana, entre 13 y 22 km/h, rotará al norte por la tarde con velocidades de 23 a 31 km/h, y girará al noroeste por la noche.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) coincide en el escenario general. El organismo describe el día como "inestable", con una máxima de 20 grados y viento del noreste a 30 km/h, con ráfagas de hasta 36 km/h. Para la noche prevé "lluvias débiles y dispersas", con ráfagas que podrían alcanzar los 41 km/h.

Lunes inestable, martes más templado

Para el lunes, además de la alerta, el SMN prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 19. La AIC sostiene el estado "inestable", con 19 grados y viento más moderado del noreste, de 20 km/h y ráfagas de 25 km/h. La presión atmosférica, en descenso hacia los 1011 hPa, acompaña el cuadro de inestabilidad. El martes la mínima subirá a 12 grados.

El efecto de El Niño

Detrás de esta seguidilla de días húmedos aparece un actor de escala global. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informó que El Niño continúa intensificándose y que se espera que alcance una intensidad fuerte durante el período agosto-octubre de 2026.

El último pronóstico climático trimestral del SMN, elaborado el 30 de septiembre para octubre, noviembre y diciembre, señala que el Litoral, el oeste de Santa Fe, Córdoba, el centro-sur de Cuyo, La Pampa, el oeste de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia serán las zonas con mayores probabilidades de lluvias por encima de lo normal. En el caso del noroeste patagónico, el informe también lo ubica dentro de una zona con mayor probabilidad de precipitaciones superiores a las habituales, con temperaturas medias dentro de los valores normales.

El dato histórico refuerza la tendencia: cinco de las diez primaveras más lluviosas registradas en el país ocurrieron durante eventos de El Niño, según el SMN.

De todos modos, desde el organismo advierten que no conviene leer cada día de lluvia en clave de El Niño. El pronóstico trimestral representa el comportamiento promedio del período y no permite determinar cómo se distribuirán las lluvias semana por semana.