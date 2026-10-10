Cuatro muertos y más de 900 mil usuarios sin luz en Estados Unidos por la tormenta Isaias

Las lluvias, las inundaciones y los daños en el tendido eléctrico complicaron la situación en varios estados.

Cuatro muertos y más de 900.000 usuarios sin luz en Estados Unidos por la tormenta Isaias

La tormenta Isaías golpeó el sureste de Estados Unidos y dejó un saldo de al menos cuatro muertos, cientos de miles de usuarios sin electricidad y graves daños materiales. Aunque el sistema perdió fuerza durante su avance hacia el interior del país, las autoridades mantienen las alertas por las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones.

El fenómeno tocó tierra en la costa de Florida durante la noche del viernes, cuando todavía tenía la intensidad de un huracán de categoría 2. Luego avanzó hacia Alabama, donde comenzó a debilitarse, mientras los fuertes vientos y las precipitaciones provocaban complicaciones en distintas localidades de la región.

Las autoridades del condado de Escambia, en Florida, confirmaron la muerte de dos personas. Una mujer falleció luego de que un árbol cayera sobre su vivienda, mientras que un hombre murió en su cochera mientras utilizaba un generador eléctrico.

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey confirmó otras dos víctimas fatales vinculadas al temporal. De esta manera, el número de muertos ascendió a cuatro, mientras continuaban las tareas de emergencia y la evaluación de los daños.

Las ráfagas derribaron árboles, postes de electricidad y otras estructuras. En Pensacola, una de las zonas más afectadas, un video registró el momento en que el viento arrancó el techo de un hotel, en medio de las condiciones meteorológicas extremas.

Inundaciones, calles bloqueadas y cortes de luz

El impacto de Isaías también se sintió en distintas localidades de la costa del golfo de México. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron calles anegadas, árboles caídos y viviendas dañadas por el temporal.

En Destin, las inundaciones dificultaron la circulación vehicular. En tanto, la Policía de Pensacola pidió a los vecinos que evitaran salir de sus casas debido a la presencia de escombros y cables eléctricos sobre las calles, que representaban un riesgo para la población.

En Alabama, las autoridades reportaron rutas bloqueadas y daños en el tendido eléctrico en sectores de Mobile y del condado de Houston.

Los cortes de luz también alcanzaron a miles de hogares y comercios de la región. Durante las primeras horas del sábado, más de 900.000 usuarios de Florida, Alabama y Georgia permanecían sin suministro eléctrico, según el sitio especializado PowerOutage.

Isaías perdió fuerza, pero sigue el riesgo de inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Isaías se debilitó hasta convertirse en un ciclón postropical, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora.

Sin embargo, el descenso de la intensidad del sistema no significó el fin de las amenazas. Los especialistas advirtieron que se esperan acumulaciones de lluvia de entre 100 y 200 milímetros en sectores de Florida, Alabama y Georgia, con riesgo de inundaciones repentinas.

Además, las condiciones meteorológicas podrían favorecer la formación de tornados en Alabama, Georgia y las Carolinas durante el fin de semana. Las precipitaciones podrían extenderse hasta el lunes a medida que el sistema avance hacia el interior del país.

El temporal también provocó cancelaciones de vuelos en aeropuertos del noroeste de Florida y obligó a suspender temporalmente algunas tareas de emergencia debido a la peligrosidad de las condiciones.

Mientras continúan las evaluaciones por los daños y las tareas para restablecer el servicio eléctrico, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las zonas que podrían verse afectadas por las lluvias y las inundaciones.