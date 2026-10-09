Terremoto de 8 grados sacudió la costa de Panamá: hay alerta de tsunami en varios países

El terremoto se sintió también en otros países, especialmente en Costa Rica, y en algunas zonas de Colombia.

Este viernes por la tarde se registró un fuerte terremoto de 8 grados de magnitud que sacudió Panamá. Las autoridades alertan por peligro de tsunami en nueve países. Por estas horas ya se registraron 13 réplicas.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), el epicentro del sismo tuvo lugar a 14 kilómetros de Pitaloza Arriba, una localidad rural al sur del país.

El terremoto se sintió también en otros países, especialmente en Costa Rica, y en algunas zonas de Colombia.

Notable quake, preliminary info: M 8.0 - 14 km SW of Pitaloza Arriba, Panama https://t.co/qnQAspzMXy — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) October 9, 2026

El movimiento telúrico ocurrió a la 1:56 p.m. hora local, con un epicentro estimado inicialmente en tierra, al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, y a una profundidad reportada de entre 3.1 y 20.5 millas.

El movimiento telúrico se sintió con fuerza en la ciudad capital y distintas regiones del país, donde residentes de viviendas y edificios reportaron haber percibido una sacudida prolongada. Y se registraron destrozos en edificios, así como también personas heridas.

En la ciudad de Panamá se reportaron evacuaciones de edificios altos como medida preventiva, mientras trabajadores y residentes salían de las instalaciones para concentrarse en espacios abiertos.

Alerta de tsunami en nueve países

El sistema de alerta advirtió además que en las próximas horas podría haber olas peligrosas de tsunami en las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Perú, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El organismo también señaló que existía una amenaza de tsunami para Hawái.

Las autoridades advirtieron de que las olas potencialmente peligrosas podrían llegar durante las horas siguientes al terremoto.

La alerta se extendió a otros puntos del Pacífico. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile emitió también una alerta de tsunami tras el terremoto registrado frente a Panamá. Las autoridades siguen evaluando el riesgo para las zonas costeras.

Alerta en Isla de Pascua: piden abandonar zonas de playa

Tras el movimiento telúrico, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que, luego de una evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), se estableció estado de precaución para Isla de Pascua ante la amenaza de tsunami.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que “se ha declarado estado de precaución para Isla de Pascua, es decir, hay que abandonar la zona de playa en el momento en que Senapred junto con SHOA lo determinen. Se está trabajando en la elaboración de la alerta amarilla y monitoreando el resto de la costa”.

De acuerdo con un boletín del SHOA emitido a las 14:56 horas, la hora estimada de arribo del tsunami a Isla de Pascua es a las 22:4 horas de este viernes, mientras que en horario insular corresponde a las 20:41 horas.

El organismo también advirtió que un tsunami puede prolongarse durante varias horas, señaló CNN. Y señalaron que sus efectos pueden amplificarse en bahías cerradas y generar fuertes corrientes en puertos, caletas, estuarios y ríos.