Chocó contra un auto estacionado en pleno centro neuquino

Un fuerte choque entre un Fiat Cronos y un Chevrolet Cruze en la calle Roca generó tensión y daños materiales.

Un automóvil chocó contra otro que estaba estacionado en la calle Roca, en pleno centro de la ciudad. Por el hecho, solo hubo daños materiales, de acuerdo a lo informado por el móvil de LU5 en la mañana de Línea Abierta.

De acuerdo a los primeros datos, el Fiat Cronos , en el que viajaba una pareja, por circunstancias que se tratan de establecer, terminó impactando de manera violenta con el auto Chevrolet Cruze que estaba estacionado en la calle Roca, entre Jujuy y Salta.

La versión de la participación de un tercer vehículo, que habría encerrado el paso al Cronos y luego se fugó, era motivo de investigación por parte de la Policía que intervino en el lugar.

El sonoro estampido motivó que el dueño del Cruze, que vivía en las inmediaciones, se despertara y observara la situación. Hubo momentos de tensión y nerviosismo propio del despertar repentino con semejante noticia, pero finalmente no pasó a mayores y se intercambiaron los datos del seguro.

No trascendió si el conductor del Fiat Cronos, un hombre mayor de edad, fue sometido al control de alcoholemia por parte de la Policía. Se esperaba el vehículo de auxilio de la fuerza para poder movilizar el vehículo que chocó.

Un dato llamativo, aunque nadie recibió atención médica, eran las manchas de sangre que se podía observar en la parte frontal del auto blanco que chocó contra el vehículo estacionado.