El cambio inevitable en ChatGPT que afectará a todos los usuarios de cuentas gratuitas

La plataforma de inteligencia artificial comenzó a integrar publicidad visual ligada a sus creaciones. Descubrí quiénes verán los anuncios y cómo funcionarán.

La inteligencia artificial generativa de imágenes en plataformas como ChatGPT suma una nueva funcionalidad que busca monetizar el servicio: la inclusión de publicidad visual. OpenAI , la empresa detrás del modelo, inició pruebas de este formato publicitario que integrará anuncios junto a las imágenes creadas por el chat.

El objetivo de esta estrategia es permitir a las marcas mostrar sus productos y servicios de manera directa, siempre que estos estén vinculados a la solicitud realizada por el usuario. Los anuncios aparecerán separados de las imágenes finales y estarán claramente identificados como contenido patrocinado, buscando mejorar la experiencia del usuario como fuente de inspiración o demostración de producto.

Inicialmente, esta función estará disponible en Estados Unidos para anunciantes y usuarios mayores de 18 años. Se espera una expansión gradual a otros mercados, como México, si bien la compañía deberá adaptar su implementación a las normativas de protección de datos en Europa.

ChatGPT integrará anuncios visuales en planes Free y Go

Según explicaciones de OpenAI, los anuncios visuales se integrarán en las solicitudes del chat, funcionando como complemento inspiracional o para ilustrar el uso de un producto. Por ejemplo, si un usuario solicita la generación de una imagen de su hogar, podría ver anuncios relacionados con decoración, separados y sin modificar la imagen final generada por la IA.

El contenido publicitario no formará parte de la imagen creada por la inteligencia artificial, sino que serán elementos independientes con una marca de identificación clara. OpenAI asegura que estos anuncios no influirán en las respuestas del chat ni determinarán el contenido generado.

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Protección y límites para los usuarios de ChatGPT

Para garantizar una experiencia segura, el contenido publicitario estará restringido a mayores de 18 años y contará con filtros para evitar su aparición en conversaciones sobre temáticas sensibles. Estas medidas buscan impedir que las marcas se presenten en situaciones de vulnerabilidad detectada en la conversación.

Es importante destacar que no todos los usuarios verán publicidad. Según la política general de ChatGPT Ads, los anuncios se mostrarán en los planes Free y Go, mientras que los suscripciones de pago como Plus, Pro y Business permanecerán libres de publicidad.