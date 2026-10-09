Con la aprobación de la Fuerza Aérea, Villa La Angostura busca apoyo empresarial y comunitario para erigir el pedestal que albergará el avión A-4 Skyhawk.

Buscan instalar un avión que combatió en Malvinas en un reconocido mirador de Villa La Angostura

El proyecto para instalar un avión de combate A-4 Skyhawk que participó en la Guerra de Malvinas en Villa La Angostura avanza hacia una nueva etapa. La iniciativa busca emplazar la aeronave en el mirador del lago Correntoso, como homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas.

Según el medio La Angostura Digital, el veterano de guerra Daniel Sosa confirmó que la Fuerza Aérea Argentina ya entregó la documentación técnica y administrativa necesaria para avanzar con la cesión del avión. Además, aseguró que los siete requisitos establecidos por la institución fueron cumplimentados, aunque todavía resta la aprobación definitiva para concretar la entrega.

En paralelo, el proyecto cuenta con el acompañamiento del gobierno municipal y comienza a prepararse para la etapa de construcción. Para avanzar, Sosa convocó a empresas, corralones y proveedores de Villa La Angostura que puedan colaborar con los materiales y la mano de obra necesarios para levantar la estructura donde se exhibirá la aeronave.

La Fuerza Aérea ya estableció los requisitos

Uno de los principales avances se produjo a partir de las gestiones con la Fuerza Aérea Argentina, que estableció las condiciones que deben garantizarse para ceder una aeronave de estas características. Los requerimientos están relacionados con el lugar de emplazamiento, el mantenimiento, la preservación y las medidas de seguridad para evitar posibles actos de vandalismo.

“La Fuerza Aérea ya nos envió todo lo que necesitábamos como para reunir las condiciones y todos los requisitos para entregar a Villa La Angostura un avión A-4 Skyhawk que combatió en la Guerra de Malvinas en 1982”, señaló Sosa.

El veterano explicó que los siete puntos solicitados ya fueron cumplidos, incluidos los vinculados con el financiamiento de la iniciativa. Sin embargo, aclaró que todavía debe completarse el trámite administrativo para obtener la autorización final.

“Obviamente ellos no van a entregar material aeronáutico sin las condiciones correspondientes, tanto de mantenimiento como de preservación por vandalismo, lugar de ubicación y demás”, explicó.

Cómo será la estructura que sostendrá el avión

Otro paso importante fue la recepción de los planos técnicos para construir el pedestal sobre el que se instalará el avión. La documentación fue enviada por la Fuerza Aérea y permitirá comenzar a definir los materiales y las características de la obra.

“Los planos de la construcción del pedestal ya nos mandó la Fuerza Aérea, los tenemos. Es prácticamente el mismo que está delante del Edificio Cóndor”, explicó Sosa, en referencia a la estructura ubicada frente a la sede de la institución militar en Buenos Aires.

Con los planos disponibles, el próximo paso será realizar el cómputo de materiales para determinar cuales serán los insumos necesarios. Esa tarea permitirá calcular los recursos que demandará la construcción y organizar los trabajos previos a la instalación.

Piden colaboración de empresas locales

En esta etapa, uno de los objetivos es sumar al sector privado y a la comunidad para concretar la construcción del pedestal. Por eso, el veterano convocó a empresas constructoras, corralones y proveedores de materiales que puedan aportar insumos, asistencia técnica o mano de obra.

Entre los elementos que se necesitarán mencionó hierro, hormigón, clavos y otros materiales vinculados con el armado, el encofrado y el ensamblaje de la estructura.

“Vamos a necesitar ayuda en la parte de hacer el pedestal. Lo que tenemos que sacar es el cómputo de materiales y ver qué empresas podrían llegar a facilitar, donar o ayudar con lo que es hierro y materiales de construcción”, detalló.

La intención es adelantar la organización de los trabajos mientras se completa el trámite con la Fuerza Aérea. De esa manera, esperan estar preparados para iniciar la construcción cuando se confirme formalmente la cesión de la aeronave.

“Yo sé que con empresas locales lo vamos a lograr”, confió Sosa.

Un homenaje a los veteranos y caídos en Malvinas

El proyecto prevé instalar el A-4 Skyhawk en el mirador del lago Correntoso, un espacio emblemático de Villa La Angostura que recibe tanto a vecinos como a turistas. La intención es convertirlo en un lugar de memoria y reconocimiento a quienes participaron de la Guerra de Malvinas, con especial referencia a los pilotos y al personal de la Fuerza Aérea Argentina.

Los A-4 Skyhawk tuvieron un papel destacado durante el conflicto de 1982, cuando participaron en misiones de ataque contra unidades navales británicas en condiciones de combate especialmente difíciles.

“Que todos sepan que esto es algo nuestro, es algo histórico que va a quedar para siempre”, manifestó Sosa, al destacar el valor del monumento como patrimonio de toda la comunidad.

Uno de los objetivos de Sosa es que el monumento pueda inaugurarse el próximo 2 de abril de 2027, en coincidencia con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La fecha tendrá un significado especial, ya que se cumplirán 45 años del inicio del conflicto bélico.

De todos modos, la inauguración todavía no tiene confirmación oficial. Antes deberán completarse las instancias administrativas pendientes y ejecutarse los trabajos necesarios para instalar la aeronave.

Mientras tanto, las gestiones ante la Fuerza Aérea y el acompañamiento municipal, junto con la búsqueda de colaboración privada, marcan los próximos pasos para hacer realidad el proyecto en Villa La Angostura.