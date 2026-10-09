Violento choque en Ruta 40 cerca dejó a dos personas hospitalizadas

Ocurrió a pocos kilómetros de Junín de Los Andes en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 52.

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante la noche de este jueves en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 52, a unos 4 kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes . El siniestro vial involucró a dos automóviles y dejó como saldo dos personas derivadas al hospital local para recibir atención médica.

El operativo de emergencia se puso en marcha tras el llamado que alertó sobre la colisión en el empalme de ambos corredores. Al arribar al sitio, las unidades de bomberos constataron que el impacto se produjo entre un Ford Fiesta de color rojo —en el que circulaban dos ocupantes— y un Fiat Cronos gris, guiado por un solo conductor.

El subcomandante de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Gabriel Schoua , dio detalles a LM Neuquén sobre la intervención. "Nos encontramos con dos vehículos, en el cual en uno iban dos personas y en el segundo había una" relató.

Asimismo, indicó que los rescatistas debieron trabajar específicamente en la extracción de uno de los ocupantes del Ford Fiesta: "el personal de bomberos colaboró en retirar a una de las personas que se encontraba en el habitáculo, mientras que el tercero que venía en el otro auto quedó acá sin lesiones".

Dos heridos fueron trasladados al hospital de Junín de Los Andes

Ambas personas que viajaban en el Ford Fiesta, que quedó sobre la calzada de la Ruta 40, fueron evaluadas en el lugar por personal de Salud y posteriormente trasladadas al hospital. Para asistir la emergencia trabajaron casi diez bomberos a bordo de dos unidades (una de rescate vehicular y otra de apoyo), además de efectivos policiales e integrantes del nosocomio local, según indicó Schoua.

Respecto a la mecánica del hecho, Schoua aclaró que se "desconocen las circunstancias de cómo fue la colisión", por lo que las causas y responsabilidades del choque quedaron bajo la etapa investigativa a cargo de la División Tránsito de Junín de Los Andes.