Milagro: Enzo abrió los ojos, habló y reconoció a sus papás tras la intubación número 20

Tras casi dos días en estado vegetativo post-extubación, el joven de 19 años de Zapala que lucha contra una encefalitis autoinmune despertó, habla y conecta.

Hay noticias que se esperan como un milagro. La de Enzo Rodríguez , el joven neuquino de 19 años que lleva 9 meses internado por una encefalitis autoinmune, es una de ellas. Después de su intubación número 20 y de dos días en un estado de inconsciencia profunda, abrió los ojos, habló y conectó con sus papás.

"¡Felicidad por Enzo! Abrió los ojos y nos habló y conectó con nosotros", contó con emoción su mamá, Cinthia Malvagna, en un parte exclusivo brindado hoy a LM Neuquén desde el Sanatorio Fleni de Buenos Aires.

El último parte médico trae alivio. Según relató Cinthia, después de sacarle la sedación y el tubo, Enzo quedó dormido, sin reaccionar durante dos días, en un estado vegetativo. "Después de la nada se despertó, abrió los ojos y nos habló, conectó con nosotros y ahora se encuentra así. Gracias a Dios despierto", afirmó.

Que pueda hablar es importantísimo después de una intubación tan prolongada, por la preservación de las cuerdas vocales. Hoy, sábado, se lo vio consciente en la habitación 11 de terapia, junto a su mamá y su papá, Alejandro Rodríguez.

En lo respiratorio también hay buenas noticias. Hoy es el último día de antibióticos por la neumonía por broncoaspiración que le provocó la última crisis. Se alimenta por sonda nasogástrica y por un tiempo no podrá comer por boca. Lo positivo, destacó su mamá, es que no hace fiebre y los kinesiólogos ya no le sacan secreciones de su pulmón.

El objetivo cumplido: las muestras ya viajan a Estados Unidos

A la par de la evolución clínica, se logró el otro gran objetivo de la familia. El panel inmunológico y oncológico por punción lumbar que necesitaba Enzo ya fue pagado y enviado a Estados Unidos.

"Se logró gracias a Dios el objetivo cumplido, las muestras de mi pequeño ya están pagadas, y en la tarde de ayer ya salieron con destino a Estados Unidos para ser analizadas", confirmó Cinthia.

Como explicó la familia, se trata de un estudio complejo y muy nuevo en el país. Ese panel indica si la encefalitis sigue activa y qué célula es la que está atacando al cerebro. Ponerle nombre a la encefalitis es clave para definir el tratamiento más efectivo. Mientras en Argentina hay unos 20 tipos registrados, en el exterior son más de 200. Hay encefalitis que responden a plasmaféresis, otras a gammaglobulina y otras a Rituximab. Enzo ya recibió esos tres esquemas sin respuesta definitiva, por eso los médicos necesitan este estudio.

Las muestras fueron enviadas este viernes y los resultados tardarán unas cuatro semanas.

Una cadena de humanidad

La concreción del estudio fue posible gracias a la cadena solidaria "Todos por Enzo" que se extendió por Zapala, Neuquén y todo el país. El costo del panel, de $6.400.000, aún no había sido autorizado por la obra social OSFA del Ejército, por lo que la familia apeló a la solidaridad.

En un comunicado, la mamá agradeció: "No nos alcanzan las palabras de agradecimiento con todos los que hicieron esto posible, es algo que parecía una locura al comienzo y el amor de todos ustedes lo hizo posible. Como familia de Enzo les agradecemos a cada uno de ustedes y ahora a pedir y rezar por que los resultados sean lo más favorable posible".

La historia de Enzo

Enzo es jugador de fútbol -pasó por CEOS de Junín de los Andes y por Eucalipto Blanco del Limay como mediocentro defensivo- y estudiante de Kinesiología en la UFLO. Su calvario empezó el 29 de noviembre pasado con una convulsión muy fuerte que fue tratada como epilepsia. El 3 de enero volvió a convulsionar en Mendoza, hizo un paro, fue reanimado y estuvo 12 días crítico. Allí se supo que no era epilepsia, sino encefalitis autoinmune.

Desde entonces lleva 9 meses internado, primero 7 meses en el Hospital Militar de Buenos Aires y ahora en el Fleni. Sufrió 20 intubaciones. La inflamación afectó sus lóbulos temporales, vinculados a la memoria. Su familia, de Zapala, se instaló en Buenos Aires para acompañarlo.