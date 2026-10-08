El calvario de Enzo: tiene 19 años, lo medicaron mal y le generaron una falla multiorgánica, hoy lucha por su vida

Lleva 9 meses internado por una encefalitis autoinmune que confundieron con epilepsia. Necesita un estudio de $6.400.000 que su obra social no autoriza. Juega al fútbol y estudia en la universidad.

Juega al fútbol y estudia en la universidad. Hoy lucha por su vida.

Hay historias que duelen más que otras. La de Enzo Rodríguez , de 19 años, es una de ellas.

Jugador de fútbol - pasó por CEOS de Junín de los Andes y actualmente en el Club Eucalipto Blanco del Limay de Neuquén capital como un 5 que se para de mediocentro defensivo- y estudiante de Kinesiología y Fisiatría en la Universidad de la UFLO , su vida cambió el 29 de noviembre del año pasado.

Todo empezó con una convulsión muy fuerte. Le diagnosticaron epilepsia por estrés y lo medicaron con fenitoína y ácido valproico. La medicación le provocó una falla multiorgánica. Ya este año, el 3 de enero, mientras estaba en Mendoza pasando Año Nuevo con su familia materna, volvió a convulsionar con fuerza y quedó internado. El 12 de enero entró a terapia intensiva, hizo un paro cardíaco, fue reanimado y permaneció 12 días en estado crítico.

El diagnóstico que cambió todo

Cuando salió de terapia le dijeron que no era epilepsia. Era encefalitis autoinmune, su cerebro estaba inflamado y en descarga permanente. Por ser hijo de militar, fue derivado al Hospital Militar de Buenos Aires, donde estuvo 7 meses. Allí sufrió 18 entubaciones más. Con la de Mendoza, ya eran 19.

Hace un mes y medio lo derivaron al Sanatorio Fleni, centro de referencia en neurología. El martes pasado tuvo otra crisis muy fuerte y lo volvieron a entubar. La número 20. Quedó en estatus convulsivo.

Hoy Enzo sigue en terapia intensiva. Está con seis antiepilépticos diferentes, con inmunosupresores similares a una quimioterapia -Rituximab- que le bajan las defensas, con neumonía por broncoaspiración y muy sedado. La inflamación le afectó los dos lóbulos temporales, los que manejan la memoria. No recuerda familiares, no recuerda que estaba estudiando. Cada convulsión deja más daño.

Consultada por LM Neuquén sobre si consideran que hubo mala praxis al inicio -cuando no le hicieron una punción lumbar que hubiera detectado la encefalitis-, su mamá, Cinthia, prefirió no entrar en esa discusión: "Hoy no lo tomamos como mala praxis. Tenemos tantas cosas que pensar en la salud de él que es lo último que estamos pensando. Solo queremos que se resuelva lo antes posible", afirmó.

Una familia militar que no se rinde

Enzo es parte de una familia de Zapala. Su mamá es Isabel Cinthia Malvagna, su papá Alejandro Ramírez, ambos con el corazón puesto en Buenos Aires desde hace 9 meses. Tiene un hermano mayor de 24 años, Lucas, militar destinado en Las Lajas, y una hermanita de 11, Isis, que tuvieron que dejar en Mendoza con familiares porque es imposible sostenerla en Buenos Aires.

De Neuquén capital, hoy viven en Zapala y la obra social por parte paterna es OSFA del Ejército.

Todos por Enzo: la cadena solidaria

Para saber si la encefalitis sigue activa y darle el tratamiento correcto, los médicos solicitaron hace un mes un panel completo mediante punción lumbar. Son más de 20 estudios, varios se derivan a Estados Unidos e Inglaterra. Por eso el costo: $6.400.000.

La obra social aún no lo autorizó y el tiempo juega en contra.

Por eso su familia inició la campaña "Una cadena de humanidad por Enzo". Hoy, este joven neuquino, necesita de la mano solidaria de todos.

Si podés colaborar, aunque sea con $100, $500 o $1000, es una ayuda enorme. Y si no podés, compartí el pedido en tus redes sociales y en grupos de whatsapp.

Alias mamá: chiny2310 - Isabel Cinthia Malvagna

Alias papá: vampy.82 - Alejandro Ramírez

Hoy todos, absolutamente todos, por Enzo. Que esta cadena no se corte.