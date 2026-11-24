El Gobierno provincial neuquino mejoró su propuesta para 2027. La pauta salarial vigente se extiende hasta enero. La decisión sindical de adoptar medidas de fuerza perjudica a los alumnos y a sus familias.

Aunque la actual pauta salarial está vigente hasta el 31 de enero, la conducción de ATEN (sindicato docente) decidió rechazar la nueva propuesta salarial mejorada del Gobierno neuquino y avanzar con nuevas medidas de fuerza, que incluyen paros de 48 horas para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, además de otra huelga de 72 horas para la semana siguiente. Una determinación sindical que vuelve a tomar a los alumnos y a sus familias de rehenes, justo cuando el calendario escolar transita su tramo final.

La resolución del plenario de secretarios generales de las seccionales gremiales fue rechazar la oferta oficial y reclamar una nueva convocatoria a la mesa de negociación . Sin embargo, las conversaciones ya están en marcha y jamás se interrumpieron. Por otro lado, fuentes cercanas al Gobierno recordaron que la pauta salarial de 2026 tiene vigencia hasta enero de 2027 inclusive y que, como ocurrió durante los últimos dos años, la negociación del período siguiente se abrió en octubre para contar con tiempo suficiente y alcanzar una definición antes del comienzo del próximo ciclo lectivo.

En ese sentido, las mismas fuentes hicieron ver que resulta contradictorio recurrir a medidas extremas cuando la paritaria permanece abierta y todavía existe margen para continuar conversando y, llegado el caso, discutiendo. Advirtieron, además, que una huelga en esta instancia afecta el principio de buena fe que debe orientar toda negociación, perjudica el derecho a la educación y altera la organización cotidiana de miles de familias.

En fin. Es un hecho que los docentes neuquinos tienen los mejores sueldos de los sistemas educativos de todo el país. Y se sabe que la decisión de ATEN (gremio que lleva años inmerso en una interna feroz) genera preocupación entre los propios trabajadores de la educación, que una vez más correrán el riesgo de no cobrar el plus adicional (al que popularmente se conoce como presentismo).

La propuesta presentada por el Gobierno contempla, para el primer semestre de 2027, la continuidad de la actualización de los salarios mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tomando el período comprendido entre enero y junio. A eso se suma un incremento del 7% en los haberes de enero y el pago de una compensación extraordinaria de 480.000 pesos netos por cargo, no remunerativa y no bonificable, que se abonaría durante la segunda quincena de ese mes.

Con una negociación anticipada, una propuesta mejorada sobre la mesa y la pauta vigente todavía en curso, la decisión de ATEN de lanzar un cronograma de paros abre interrogantes. En especial porque la huelga es una herramienta extrema, prevista para cuando fracasa la negociación, no un recurso para interrumpir conversaciones que siguen abiertas.