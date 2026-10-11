Cinco allanamientos en Villa La Angostura terminaron con el secuestro de drogas, dinero y siete demorados

El golpe al microtráfico tuvo lugar este sábado en la cordillera. Además, incautaron vehículos y elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Una investigación por microtráfico en Villa La Angostura derivó este sábado en cinco allanamientos con resultado positivo. Luego de las diligencias, se logró el secuestro de drogas, dinero en distintas monedas y vehículos .

Además, siete personas fueron demoradas por disposición de la Fiscalía , tras los procedimientos.

El despliegue estuvo encabezado por la Dirección Antinarcóticos , a través de la División Antinarcóticos Lagos del Sur. Las medidas se desarrollaron con intervención de la Fiscalía Única de San Martín de los Andes, a cargo del fiscal Gastón Ávila , en una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

Los allanamientos fueron el resultado de tres meses de investigación. Las tareas comenzaron a partir de información relacionada con la preocupación de vecinos por la presunta venta de drogas en la localidad y sus posibles consecuencias entre los jóvenes.

Cómo comenzó la investigación

El punto de partida de la causa fue la información vinculada con la preocupación de vecinos de Villa La Angostura por la presunta comercialización de drogas. E

A partir de esos datos, la División Antinarcóticos Lagos del Sur desarrolló las tareas investigativas durante tres meses. El trabajo desembocó en los cinco allanamientos realizados este sábado en la localidad cordillerana, bajo la intervención de la Fiscalía.

Cocaína, cannabis y dinero en tres monedas

Entre los secuestros, los efectivos encontraron casi 20 gramos de clorhidrato de cocaína y diez dosis de la misma sustancia fraccionadas para su presunta venta. También incautaron cannabis sativa.

Además de las drogas, la Policía secuestró pesos argentinos, moneda chilena y dólares estadounidenses.

En las diligencias también se incautaron seis teléfonos celulares, seis balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento.

El operativo incluyó, además, el secuestro de dos automóviles y una motocicleta de 110 cilindradas.

La Policía destacó que durante el despliegue se incautó el vehículo en el que se trasladaba uno de los principales investigados, quien también fue demorado.

Para concretar los procedimientos trabajaron de manera conjunta las divisiones Antinarcóticos Lagos del Sur, El Pehuén, Altos Neuquén y La Comarca. El despliegue contó también con la colaboración de efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura.

Una vez concluidos los allanamientos, la Fiscalía dispuso las medidas correspondientes en función de los elementos reunidos. El resultado fue de siete personas demoradas, además de las sustancias, el dinero, los vehículos y los objetos secuestrados.