Con el mar de fondo del fantasma francés, las universidades salen a la calle por el desfinanciamiento

La movilización fue convocada por los rectores de las casas de estudios en todo el país. En Neuquén, la UNCo se moviliza con un fuerte apoyo de casi todo el arco sindical. Una mecha que se encendió en París.

En París se asegura que la magnitud de las protestas estudiantiles de los últimos días se asemeja a las del albor del Mayo Francés de 1968 , las que dieron vuelta como a una medida a un país entero.

El movimiento de protestas escaló masivamente con piquetes y manifestaciones en más de 1.800 institutos de enseñanza secundaria y decenas de campus universitarios en París y las principales ciudades del país (Marsella, Lyon, Nantes, Lille y Rennes). Además, la movilización, iniciada a mediados de septiembre en la periferia parisina, se agudizó tras una jornada de huelga del sector público.

Los reclamos aglutinan a gremios de educación secundaria, sindicatos universitarios de docentes y empleados del sector público. Entre otras demandas, cuestionan la falta de docentes y personal de apoyo; denuncian miles de horas de clase perdidas por plazas vacantes sin cubrir, así como la escasez de preceptores y personal de asistencia para alumnos con necesidades educativas especiales.

También se oponen a los ajustes de gasto público contemplados en el debate presupuestario gubernamental y el grave deterioro edilicio de los establecimientos educativos.

La reacción del gobierno de Emmanuel Macron fue autorizar una dura represión de las protestas en las que se cuentan varios heridos graves. El panorama preocupa en un país que ya se encuentra en una virtual campaña para las elecciones presidenciales.

El mar de fondo de Francia no es distinto al de Argentina; la diferencia es el tono de las protestas. Allá son violentas; acá son pacíficas, por ahora.

Sin embargo, el modo en que se agudizó la pulseada entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales no contribuye a que el panorama marche por carriles de tráfico lento.

El próximo jueves 15 se realizará la Quinta Marcha Federal Universitaria organizada por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a la que adhieren organizaciones estudiantiles y sindicatos del sector, en reclamo del cumplimiento del financiamiento dispuesto por ley y que el gobierno se niega a cumplir, pese a los reiterados fallos judiciales que lo ordenaron.

Querés saber cuántos días lleva el gobierno nacional sin cumplir la ley de Financiamiento Universitario?



Ingresá acáhttps://t.co/FnPh2js09V pic.twitter.com/EsoZIRxUsl — UNComa - Universidad Nacional del Comahue (@UNComa_oficial) October 9, 2026

El clima de tensión se palpó la semana pasada durante una reunión que rectores de diversas universidades del país realizaron en el Cabildo porteño para reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento y el intento de hacer una “sentada” en la sede de la Secretaría de Educación, la misma que alguna vez fue un ministerio.

Las universidades están sumando cada vez más apoyo de sindicatos y organizaciones de trabajadores para la convocatoria del próximo jueves, que coincidirá con otra protesta convocada para el Congreso por la decisión de la Corte Suprema de Justicia que restableció la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras y que el viernes a última hora desestimó in extremis, referida a la venta de tierras a extranjeros.

Incluso en Neuquén ya comenzó a organizarse un respaldo multisectorial a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), entre ellos los gremios de la CGT Regional Neuquén, ATEN y la Confederación Mapuche.

Tanto la derogación del DNU que habilita nuevamente la venta de tierras a extranjeros como la grave situación que atraviesa la educación superior pública son temas sensibles en esta provincia, por lo que en la UNCo calculan que la protesta será multitudinaria.

Por ahora, la crisis desatada en París parece un espejo lejano; pero, se teme que algunos fantasmas intenten colarse aprovechando la oportunidad.