Un terremoto de 7,7 sacudió Panamá: el video de cómo se vivió el sismo en vivo

El epicentro fue a 12 kilómetros de Tonosí y a 239 de la capital. Hay alerta de tsunamis en varios países.

Un terremoto de 7,7 sacudió Panamá: cómo se vivió el sismo en una transmisión en vivo

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el suroeste de Panamá a las 12:56 hora local. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros y epicentro a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6 y luego actualizado al alza.

El momento quedó capturado de una manera inesperada: la transmisión en vivo del programa Deportes RPC registró en tiempo real el instante en que el sismo sacudió el estudio. Las imágenes del canal mostraron cómo el temblor interrumpió la emisión y se viralizaron rápidamente en redes sociales como uno de los registros más impactantes del sismo.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de Ciudad de Panamá , donde varios edificios de la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente. Las autoridades panameñas activaron los protocolos de emergencia y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico evaluó la posibilidad de olas por el impacto del sismo en la costa.

Panamá, tercer país de la región sacudido por un gran terremoto en 2026

El sismo de este viernes se produce en un contexto sísmico excepcional para América Latina. El 24 de junio, Venezuela sufrió dos terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que generaron destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas. El último informe del Gobierno venezolano, del 24 de agosto, cifró los muertos en al menos 6.509, con más de 25.000 viviendas afectadas entre daños moderados y graves.

El 10 de agosto, Colombia fue golpeada por un terremoto de 7,4 que afectó a 500 municipios de 16 de los 32 departamentos del país, con 335 muertos, 4.516 heridos y casi 487.000 personas de más de 303.000 familias con algún tipo de afectación.

Panamá se suma así a una cadena sísmica que en menos de cuatro meses dejó tres eventos de magnitud superior a 7,0 en la región, lo que los sismólogos atribuyen a la intensa actividad de las placas tectónicas del Pacífico y el Caribe en el cinturón de fuego americano.

La profundidad superficial del sismo panameño —apenas 10 kilómetros— es uno de los factores que explica la intensidad con que fue percibido tanto en el interior como en la capital.