Una camioneta protagonizó un impactante vuelco sobre la ruta 237: dos personas heridas

El siniestro ocurrió sobre el kilómetro 1448. A bordo de la camioneta se encontraban dos hombres que fueron asistidos alló.

Este domingo por la mañana se registró un vuelco sobre la ruta 237 . Una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Neuquén con destino a Alicurá protaganizó el siniestro vial. Dos personas se encontraban a bordo y fueron asistidos por personal del Hospital de Piedra del Águila .

Alrededor de las 7 de la mañana, Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de alerta sobre un vuelco a dos kilómetros de la localidad, a la altura del kilómetro 1448 hacia donde se movilizó un móvil.

Al arribar, personal contactó que se trataba del vuelco de una camioneta color blanca en la que viajaban dos hombres .

Ambos fueron asistidos en el lugar y según reveló Rodrigo Torres a LMNeuquén, bombero a cargo del operativo, se encuentran fuera de peligro. Según lograron constatar con personal de tránsito, sólo se registraron daños materiales.

Al límite de la Ruta 237: chocó contra un guardarraíl para evitar caer a un barranco

Días atrás otro siniestro se registró sobre la ruta 237 en cercanías a Piedra del Águila. Un conductor salvó su vida al derrapar y decidir chocar el utilitario contra un guardarraíl para evitar caer a un barranco.

El siniestro vial tuvo lugar este viernes aproximadamente a las 10.30 a la altura del kilómetro 1.440 de Ruta Nacional 237. Partieron en su auxilio efectivos de la policía local junto con un movil de los bomberos voluntarios, quienes al arribar al lugar constataron que un utilitario de marca Dongfeng Captain V, destinado al transporte de paquetería, había impactado contra el guardarraíl.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, el conductor viajaba en el utilitario de una reconocida empresa de paquetería con destino desde la capital neuquina hasta Piedra cuando el conductor derrapó tras la cinta asfáltica mojada, producto del temporal que continúa en su tercer día. Estiman que se desplazaba a gran velocidad y no pudo evitar frenar al perder el control.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

No obstante, trató de evitar un daño mayor al evitar caer por el desnivel de más de tres metros desde la ruta. Las consecuencias para el conductor pudieron ser mayores dado el impacto que produjo severos daños materiales en el vehículo.

Desde el cuartel de Bomberos de Piedra del Águila confirmaron que “el conductor se encontraba fuera de peligro” y que habìa recibido asistencia del personal sanitario del Hospital de Piedra del Águila, que se acercó con la ambulancia al lugar del siniestro.

Además, otra camioneta de la empresa se acercó para retirar los paquetes y llevarlos a destino. Se trabajó de manera conjunta con personal de Tránsito Policial y Salud.