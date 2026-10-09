Al límite de la Ruta 237: chocó contra un guardarraíl para evitar caer a un barranco

Ocurrió en la mañana de este viernes cerca de Piedra del Águila. Circulaba desde Neuquén Capital hasta esa localidad. Intervino personal de Salud, bomberos y policías locales.

Un conductor chocó contra el guardarraíl para evitar caer a un barranco desde la Ruta 237.

La habilidad del conductor y la rápida decisión al volante evitó que cayera a un barranco en la Ruta 237, cerca de la localidad de Piedra del Águila . Un conductor salvó su vida al derrapar y decidir chocar el utilitario contra un guardarraíl para evitar caer a un barranco.

El siniestro vial tuvo lugar este viernes aproximadamente a las 10.30 a la altura del kilómetro 1.440 de Ruta Nacional 237. Partieron en su auxilio efectivos de la policía local junto con un movil de los bomberos voluntarios, quienes al arribar al lugar constataron que un utilitario de marca Dongfeng Captain V, destinado al transporte de paquetería, había impactado contra el guardarraíl.

Según fuentes consultadas por LM Neuquén, el conductor viajaba en el utilitario de una reconocida empresa de paquetería con destino desde la capital neuquina hasta Piedra cuando el conductor derrapó tras la cinta asfáltica mojada, producto del temporal que continúa en su tercer día. Estiman que se desplazaba a gran velocidad y no pudo evitar frenar al perder el control.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Piedra del Águila

No obstante, trató de evitar un daño mayor al evitar caer por el desnivel de más de tres metros desde la ruta. Las consecuencias para el conductor pudieron ser mayores dado el impacto que produjo severos daños materiales en el vehículo.

Estado de salud del conductor neuquino

Desde el cuartel de Bomberos de Piedra del Águila confirmaron que “el conductor se encontraba fuera de peligro” y que habìa recibido asistencia del personal sanitario del Hospital de Piedra del Águila, que se acercó con la ambulancia al lugar del siniestro.

Además, otra camioneta de la empresa se acercó para retirar los paquetes y llevarlos a destino.

Se trabajó de manera conjunta con personal de Tránsito Policial y Salud.

Tras el choque en Ruta 40, dos personas fueron hospitalizadas

En las últimas horas de este jueves se registró un choque en la intersección de la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 52, a unos 4 kilómetros de la ciudad de Junín de los Andes. El siniestro vial involucró a dos automóviles y dejó como saldo dos personas derivadas al hospital local para recibir atención médica.

El operativo de emergencia se puso en marcha tras el llamado que alertó sobre la colisión en el empalme de ambos corredores. Al arribar al sitio, las unidades de bomberos constataron que el impacto se produjo entre un Ford Fiesta de color rojo —en el que circulaban dos ocupantes— y un Fiat Cronos gris, guiado por un solo conductor.

Rodolfo Ramírez

El subcomandante de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, Gabriel Schoua, dio detalles a LM Neuquén sobre la intervención. "Nos encontramos con dos vehículos, en el cual en uno iban dos personas y en el segundo había una" relató.

Asimismo, indicó que los rescatistas debieron trabajar específicamente en la extracción de uno de los ocupantes del Ford Fiesta: "el personal de bomberos colaboró en retirar a una de las personas que se encontraba en el habitáculo, mientras que el tercero que venía en el otro auto quedó acá sin lesiones".