El Cholar: la Escuela 31, un faro para el reencuentro de generaciones en la localidad

Estudiantes y docentes compartieron el valor que tiene la institución para la comunidad. Ahora, recibieron obras de mejoras del gobierno provincial.

Entre aulas, música, dibujos, primeros aprendizajes, amistades y proyectos, la escuela continúa siendo un punto de referencia para varias generaciones en El Cholar . “Me gusta aprender a escribir y a dibujar”, expresó Juli Vázquez , alumna de primer grado de la Escuela Primaria N°31 de El Cholar. A pocos pasos, Fancesca Ayse , también de primer grado, resumió con la espontaneidad propia de su edad qué es lo que más disfruta de ese lugar: “Acá en la escuela hice muchos amigos”.

Para Jazmín Sandoval , que cursa tercer grado, la escuela también está ligada a una historia que atraviesa generaciones. “El nombre de la escuela es Ejército de los Andes y tiene 119 años. Lo que más me gusta hacer en la escuela es música”, relató.

Las voces de los estudiantes reflejan el vínculo cotidiano con una institución que es mucho más que un espacio donde se dictan clases. Es también un lugar de encuentro, aprendizaje y construcción de historias personales y comunitarias.

“Yo soy de acá, nacida y criada en El Cholar. Pasé mi primaria acá, mi secundaria, y me fui a estudiar magisterio a la ciudad de Chos Malal”, contó Natalia Contreras, maestra de grado. Su recorrido educativo terminó convirtiéndose en una historia circular: quienes alguna vez fueron sus maestros hoy son sus compañeros de trabajo. “Muchos docentes que hoy son mis compañeros fueron mis docentes, y son de quienes yo tomé la inspiración para estudiar el profesorado. Es un gran orgullo estar dando clases en El Cholar”, expresó.

La misma sensación de regreso a las raíces atraviesa el testimonio del director suplente Diego Retamal, quien destacó la posibilidad de volver a la comunidad donde nació y creció. “Celebro que muchos podamos volver a desarrollar, a cumplir un sueño, que es ejercer la profesión en el lugar que nacimos, que nos criamos, que nos conocemos todos. Y la verdad es que estoy muy orgulloso de volver a la escuela que me vio crecer”, afirmó.

Estas historias transcurren ahora en espacios que fueron renovados como parte del plan de mejoramiento escolar que lleva adelante el Gobierno provincial, a partir de obras que el gobernador Rolando Figueroa planificó y puso en marcha con el objetivo de fortalecer la infraestructura educativa en toda la provincia.

Más recursos

La decisión forma parte de una estrategia de optimización y redistribución de los recursos provinciales, orientada a atender las necesidades de las distintas localidades y generar mejores condiciones para el desarrollo y el progreso de sus habitantes.

En agosto se inauguraron las obras ejecutadas en el edificio de la Escuela Primaria N°31, donde también funciona el CPEM N°73. A través de un convenio con el municipio, se concretó el acceso peatonal y la refacción integral del playón deportivo, de 704 metros cuadrados, además de distintas tareas de mantenimiento y mejoramiento edilicio, con una inversión superior a los 341.166.797 pesos. La intervención en el ingreso incluyó la demolición y colocación de un sistema continuo de rampas metálicas y de hormigón, junto con las obras viales y de desagüe pluvial necesarias.

En tanto, la recuperación del espacio deportivo contempló la limpieza profunda del terreno, reparación de la superficie, colocación de revestimientos de acondicionamiento, demarcación de canchas e instalación de equipamiento. Una nueva etapa de trabajos incluirá el cierre perimetral del edificio para resguardar el predio.

Para quienes forman parte de la comunidad, estas mejoras representan mucho más que una renovación edilicia. “Para la escuela y para la comunidad en general, las obras públicas son muy importantes y más en estos lugares que son pueblos en desarrollo. Que haya obras públicas significa más posibilidades para la comunidad”, sostuvo Retamal.

Dos instituciones

En el edificio funcionan de manera simultánea dos instituciones educativas: la Escuela Primaria N°31, que cuenta con 157 estudiantes entre ambos turnos, y el CPEM N°73, con una matrícula de 90 estudiantes. En el nivel primario se desarrollan propuestas complementarias como Radio Escolar, Itinerarios Lectores, proyectos interdisciplinarios de Expresión y el Circuito Colipilli, una iniciativa vinculada con Educación Física. Por su parte, el CPEM N°73 ofrece los títulos de Bachiller en Educación y Bachiller con Orientación Docente.

La obra pública es una herramienta que acompaña el crecimiento de las localidades, mejora los espacios de uso comunitario y amplía las oportunidades para quienes viven y desarrollan sus proyectos en el interior neuquino.