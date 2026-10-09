Más de 45 réplicas tras el terremoto en Panamá: cómo sigue el alerta de tsunami

Las autoridades de Panamá reportaron personas lesionadas y daños materiales tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el país este viernes.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió Panamá este viernes y fue seguido por más de 45 réplicas, que mantuvieron bajo monitoreo a los organismos especializados. Tras el movimiento principal, se emitió un alerta por la posible llegada de olas peligrosas a distintas costas del Pacífico.

El movimiento telúrico ocurrió cerca del mediodía, con un epicentro estimado inicialmente en tierra, al noroeste de Tonosí, provincia de Los Santos, y a una profundidad reportada de entre 3.1 y 20.5 millas.

La actividad sísmica continuó después del temblor principal, con decenas de movimientos registrados en las proximidades de la zona del epicentro. Entre ellos, se reportó una réplica de magnitud 6,9, según los datos difundidos durante la jornada por el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.

Los organismos especializados continuaron monitoreando la secuencia sísmica para actualizar la información sobre la magnitud y la ubicación de los movimientos.

Cómo sigue el alerta de tsunami

Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió que podría haber olas peligrosas de tsunami en las costas de Panamá, Colombia, Ecuador, Costa Rica, México, Perú, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El organismo también señaló que existía una amenaza de tsunami para Hawái.

Por su parte, el Servicio de la Armada de Chile emitió una amenaza de tsunami para las costas chilenas, como medida preventiva ante los posibles efectos del movimiento sísmico registrado en Panamá.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó a sus socios internacionales que el riesgo había pasado y que ya no existía una amenaza de tsunami.

En la misma línea, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) canceló la amenaza que había emitido para las costas de ese país.

Sin víctimas fatales confirmadas

Hasta el momento, las autoridades de Panamá informaron que hay personas lesionadas, pero no confirmaron fallecidos por el terremoto.

El balance es preliminar y podría actualizarse a medida que los equipos de emergencia accedan a las comunidades más afectadas, en particular a las zonas de Veraguas y Los Santos donde las dificultades de acceso podrían demorar las tareas de evaluación.

En paralelo, comenzaron a difundirse imágenes de los daños provocados por el sismo, con registros de grietas en el terreno, carreteras afectadas y destrozos en distintas edificaciones. También se reportaron daños en centros educativos, instalaciones sanitarias y edificios históricos, comerciales y gubernamentales.

Ante esta situación, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, pidió calma a la población y aseguró que los equipos de emergencia se encuentran desplegados en todo el país para atender los incidentes. Además, el Gobierno dispuso el cierre de las oficinas públicas mientras bomberos, policías y personal de protección civil avanzan con las tareas de asistencia y evaluación de los daños.