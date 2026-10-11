Impactante accidente en cercanías a Villa El Chocón: perdió el control del auto y volcó

Ocurrió este domingo por la mañana. En el lugar intervinieron Policía, Bomberos y personal de salud.

El siniestro ocurrió este domingo por la mañana en la Ruta 237.

Un impactante accidente en cercanías a Villa El Chocón se registró este domingo cuando un conductor a bordo de un Chevrolet Corsa Classic negro protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 237, a la altura del kilómetro 1317 .

De acuerdo a la información difundida por los Bomberos Voluntarios de Picún Leufú , en el interior del vehículo viajaba solamente el hombre afectado.

El aviso sobre el siniestro se recibió a las 10:45 . A partir de esa comunicación, se desplegó una intervención en la que participaron la Central 10 de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú y personal de la Policía y salud de la misma localidad.

Además, se requirió la asistencia de efectivos policiales y profesionales de salud de Villa El Chocón.

Qué se sabe del accidente

El automóvil involucrado fue un Chevrolet Corsa Classic. Por el momento se desconocen los motivos que originaron el siniestro que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara volcando con las ruedas para arriba en la Ruta 237.

En tanto, respecto al estado de salud de la víctima, desde la Central 10 informaron que “no presentó lesiones”.

Una camioneta protagonizó un impactante vuelco sobre la ruta 237

El siniestro se suma a otro caso ocurrido este domingo por la mañana sobre la ruta 237. Una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Neuquén con destino a Alicurá protagonizó el siniestro vial. Dos personas se encontraban a bordo y fueron asistidos por personal del Hospital de Piedra del Águila.

Alrededor de las 7 de la mañana, Bomberos Voluntarios recibieron un llamado de alerta sobre un vuelco a dos kilómetros de la localidad, a la altura del kilómetro 1448 hacia donde se movilizó un móvil.

Al arribar, personal contactó que se trataba del vuelco de una camioneta color blanca en la que viajaban dos hombres.

Ambos fueron asistidos en el lugar y según reveló Rodrigo Torres a LM Neuquén, bombero a cargo del operativo, se encuentran fuera de peligro.

Según lograron constatar con personal de tránsito, sólo se registraron daños materiales.