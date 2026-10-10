"30 kilómetros de cráteres": el video viral que expone el pésimo estado de la Ruta 40

Las imágenes muestran numerosos pozos sobre la calzada y generaron reclamos y comparaciones con otras rutas de la región.

En las últimas horas, un nuevo video puso el foco en el estado de una de las rutas nacionales que atraviesan Neuquén . Las imágenes muestran las dificultades para circular por un tramo de la Ruta 40, entre Junín de los Andes y Zapala , donde una gran cantidad de pozos complica el tránsito.

El registro fue compartido por el usuario viviendoenlapatagonia en Instagram y muestra numerosos pozos sobre la cinta asfáltica, varios de ellos de dimensiones considerables y difíciles de esquivar durante la circulación.

En el video, que dura apenas unos segundos, también se distinguen sectores donde los pozos están cubiertos de agua por las lluvias recientes. Esto dificulta advertir su profundidad y dimensión al momento de atravesarlos, lo que aumenta el riesgo de sufrir daños en los vehículos.

“Cráteres imposibles de esquivar”

Junto al video, el usuario acompañó las imágenes con un mensaje en el que cuestionó el estado de la ruta y aclaró que el problema no comenzó con las últimas precipitaciones.

“Así está la ruta 40, pa romper todo. Son unos 30 kilómetros de cráteres imposible de esquivar”, escribió en la publicación. También señaló que no tenía identificada la ubicación exacta del tramo, aunque precisó que se encontraba entre Junín de los Andes y Zapala.

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En ese sentido, remarcó que el deterioro viene desde hace tiempo y que las lluvias recientes complicaron todavía más las condiciones de circulación. “Tremendooo, y no es ahora por las lluvias... esto viene así hace muchísimo tiempo y las lluvias complicaron más aún el temita”, sostuvo.

Con un tono irónico, el autor del reel también hizo referencia a la música que eligió para acompañar las imágenes y a la preocupación por los posibles daños que los pozos podrían ocasionar en el vehículo durante el recorrido. “¡La música nomás para ponerle onda después de chequear si no rompí el coche unas 10 veces!”.

Las reacciones de los usuarios

En pocas horas, el reel recibió decenas de comentarios y “me gusta”. Entre las respuestas, varios usuarios compartieron experiencias propias al circular por ese tramo y expresaron su malestar por el estado de las rutas de la región.

“Cómo olvidar cuando rompí el auto ahí”, comentó un usuario, en referencia a los pozos que se ven en el video. Otros aprovecharon la publicación para comparar el estado de la Ruta 40 con el de otros caminos de la región. “Nada le gana a la 151 en La Pampa” y “nada que envidiarle a la Ruta del Desierto” fueron algunos de los comentarios.

También hubo quienes manifestaron su preocupación por las consecuencias del deterioro vial para quienes eligen viajar en vehículo por la región. “¡Amo la Patagonia! Pero no vuelvo en auto hasta que no arreglen las rutas. Este verano rompimos una cubierta en la RN 52, la 51 está igual. Intransitables. El abandono es cada vez peor”, expresó otra persona.