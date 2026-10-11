La denuncia del extravío de la tarjeta permitió la identificación de una persona y un allanamiento en Centenario por presunta estafa bancaria.

Un hombre denunció que perdió su tarjeta y le gastaron más de $800 mil pesos: un joven fue detenido.

La denuncia por el extravío de una tarjeta terminó en un allanamiento y aprehensión de un joven en Centenario . Días atrás, un hombre detectó movimientos bancarios no autorizados por más de 800 mil pesos lo que derivó a una investigación.

Frente a este episodio, personal del Departamento Delitos Económicos, a través de la División Estafas y Otras Defraudaciones, llevó adelante un allanamiento en la ciudad que culminó con la aprehensión de un joven de 24 años y el secuestro de varios elementos de interés para una investigación por presunta estafa bancaria .

Las operaciones comerciales investigadas alcanzaban un monto aproximado de 887.700 pesos e incluyen transacciones en diversos comercios y un casino de la región.

Para dar con el sospechoso, se realizó un relevamiento de registros fílmicos y de información en diversas entidades comerciales y bancarias, lo que arrojó resultados positivos.

Se encontró la tarjeta denunciada por extravío durante el allanamiento

Como resultado de las diligencias, se realizó un allanamiento en un inmueble de Centenario, donde fue aprehendido el joven, quien quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

El personal policial logró secuestrar la tarjeta bancaria del denunciante junto a otras evidencias vinculadas a la investigación.

La diligencia se concretó con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y autorización del Juzgado de Garantías de turno, en el marco del trabajo investigativo orientado al esclarecimiento del hecho.

Quiso vender un mueble en redes y le hackearon la cuenta: 21 extracciones y un préstamo en 10 minutos

Un vecino de Cutral Co logró que declaren inválido un préstamo que solicitaron desde su cuenta cuando quiso vender un mueble y terminó siendo víctima de una estafa. La Justicia de Neuquén responsabilizó al banco por las falla de seguridad que permitió la maniobra.

El hecho ocurrió en marzo de 2021, cuando la esposa del titular de la cuenta publicó el anuncio de venta de un mueble en una red social. Según informaron desde la Justicia, una persona se comunicó con ellos, aseguró estar interesada en adquirirlo y le indicó al hombre que debía acercarse a un cajero automático porque supuestamente realizaría el pago desde una cuenta empresarial.

Una vez frente al cajero, el supuesto comprador lo guio telefónicamente hasta conseguir que generara una clave token. Poco después se cortó la comunicación. Cuando el hombre volvió a consultar su cuenta descubrió que habían retirado el dinero disponible y que, además, se habían gestionado préstamos a su nombre.

Durante el juicio, la prueba informática permitió reconstruir lo ocurrido. Después de que el cliente generara nuevas credenciales y el token desde un cajero de Cutral Co, comenzaron a realizarse operaciones desde otras terminales. En apenas diez minutos se registraron 21 movimientos, entre ellos la contratación de un préstamo y distintas transferencias.

La entidad bancaria rechazó la demanda y sostuvo que todas las operaciones habían sido realizadas mediante las credenciales correctas del titular.

Sostuvieron que el cliente había actuado de manera negligente al seguir las instrucciones de un desconocido y facilitar información confidencial. También sostuvo que sus sistemas de seguridad eran adecuados y que ningún mecanismo puede evitar completamente este tipo de fraudes.