Sangrienta masacre: un hombre mató a ocho personas y luego se suicidó

El ataque ocurrió en un barrio residencial de Erie en Pensilvania y dejó ocho víctimas fatales, entre ellas dos niños.

Masacre en Pensilvania: un hombre mató a ocho personas y luego se suicidó

Un violento episodio conmocionó a una ciudad de Pensilvania, Estados Unidos, este viernes, cuando un hombre abrió fuego y provocó una masacre que dejó varias víctimas fatales. El ataque desencadenó un amplio operativo policial que se extendió durante varios minutos y terminó con la muerte del agresor.

El hecho ocurrió después de las 17 en la ciudad de Erie, en la cuadra 700 de Perry Street, dentro de un barrio residencial. Según informaron medios locales, varios testigos alertaron a las autoridades tras observar a un hombre que disparaba en la vía pública y luego ingresó a una vivienda de la zona.

Cuando los primeros efectivos llegaron al lugar, encontraron a dos mujeres muertas sobre la calle. Ante la gravedad de la situación, se desplegó un operativo con unidades especiales de la Policía, que rodearon el inmueble mientras aguardaban la autorización judicial para ingresar.

El operativo policial y el hallazgo de las víctimas

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, los agentes mantuvieron cercada la propiedad durante varios minutos. Una vez que obtuvieron la orden correspondiente, ingresaron a la vivienda para inspeccionar el lugar.

En el interior encontraron otros siete cuerpos, entre ellos los de dos niños, además del cadáver del presunto autor del ataque. Las autoridades confirmaron que el hombre murió a causa de una herida de bala autoinfligida.

El saldo informado fue de nueve personas fallecidas en total, incluido el agresor. La División de Investigaciones Criminales de la Policía de Erie quedó a cargo de las actuaciones para reconstruir lo sucedido y determinar las circunstancias del episodio.

La conmoción de los efectivos policiales

El jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, brindó las primeras declaraciones oficiales tras el ataque y expresó la conmoción que provocó el hecho entre los efectivos que participaron del procedimiento.

“Jamás había visto algo así en mis más de 28 años de carrera. No creo que la ciudad de Erie haya presenciado nunca una pérdida de vidas y una devastación como la que acabamos de vivir”, afirmó el funcionario ante medios locales, según consignó Fox 13 News.

“Es una escena horrible. Hubo una gran pérdida de vidas tanto dentro como fuera de esa residencia”, señaló, de acuerdo con declaraciones recogidas por Fox News.

Las víctimas todavía no fueron identificadas

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de las personas fallecidas ni la del agresor. Tampoco se ha establecido cuál fue el motivo del ataque.

“No vamos a especular sobre un motivo ni sobre información que pueda comprometer la investigación”, sostuvo Lorah al referirse a las circunstancias que todavía buscan esclarecer los investigadores.

La pesquisa continúa bajo la órbita de la División de Investigaciones Criminales de la Policía de Erie, que trabaja en el análisis de la escena y en la reconstrucción de la secuencia de los hechos.

Qué dijeron las autoridades

Tras el episodio, el municipio de Erie difundió un comunicado en el que confirmó que se habían producido múltiples muertes y aseguró que ya no existía una amenaza activa para la población.

“Entendemos que esta noticia genera profunda conmoción entre nuestros residentes. Queremos garantizarle al público que la situación está bajo control”, expresaron desde el gobierno local.

Además, las autoridades solicitaron paciencia a la comunidad mientras continúan las pericias y las tareas destinadas a esclarecer lo ocurrido. El jefe policial tenía previsto brindar una nueva conferencia de prensa el sábado 10 de octubre para informar sobre los avances de la investigación.