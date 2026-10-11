Esteban Cimolai: "Vamos por un proceso de modernización de Centenario"

El intendente destacó las obras de infraestructura que se están haciendo en la ciudad, con acompañamiento de la provincia, y el orden financiero que logró el municipio.

La ciudad de Centenario cumplirá este domingo 104 años y su intendente, Esteban Cimolai , trazó un panorama de la situación financiera del municipio, como también de las obras que se están haciendo y de las que se proyectan a futuro.

En una entrevista con LMN , el jefe comunal destacó el apoyo del gobierno provincial para llevar adelante este plan de infraestructura y la mejora que la ciudad alcanzó respecto al nivel de cobrabilidad de los tributos locales, que permite disponer de los recursos suficientes para afrontar los gastos de funcionamiento, sin requerir de asistencia del gobierno provincial, como ocurría hace algunos años atrás.

- Hoy el municipio está recuperando su situación financiera. Nosotros tuvimos un punto de partida al momento de asumir bastante complejo. Centenario estaba en el orden de un 17 por ciento de su recaudación de tributos locales y hoy estamos a niveles de entre el 64 y el 70 por ciento.

Con una situación social compleja, lo mismo que en infraestructura. Por eso nos focalizamos estos dos primeros años en obras de agua, cloacas, gas y energía eléctrica. Con un programa de gas para 5000 beneficiarios, de cloacas para 22.000 y resolviendo un problema de agua histórico en nuestra localidad de muchísimos años, que, bueno, viene mermando por la incorporación de 2 plantas potabilizadoras que podemos sumar en el río Neuquén, de una que teníamos, más el nexo Mari Menuco, y 4 plantas potabilizadoras modulares en diferentes puntos de la ciudad. Y ahora se le suma que en el mes de noviembre vamos a estar instalando un nuevo tanque cisterna de 3.000.000 de litros, que viene a ser compatible con el tanque que tenemos, que también es de esa capacidad.

- ¿Y a nivel de viviendas y loteos qué obras tienen o planifican?

- Lo primero que hicimos fue regularizar todas las obras de servicios y los loteos. En el 2011 se hizo un gran desarrollo con 55 cooperativas, fueron más de 6000 lotes los que se entregaron, los cuales hoy tienen una carencia importante de servicios. En conjunto con el gobierno provincial, a través del ADUS, lo que hicimos fue empezar a trabajar sobre esos proyectos ejecutivos y el financiamiento para todas las obras de agua de ese sector, que ya están en marcha. Son prácticamente 3000 lotes, más la ejecución de la obra de energía eléctrica.

Debemos terminar con todas las obras de infraestructura por el gran crecimiento que tuvo Centenario y porque también estamos muy limitados en el tema del ejido.

Nuevos barrios y loteos

- ¿Centenario está bien con lo que tiene hoy o necesita ampliar ese ejido para desarrollar los nuevos barrios?

- La verdad que nosotros con lo que tenemos y con la planificación de servicios, a través del código urbano rural que pudimos presentar el año pasado, entendemos que estamos bien, por lo menos de acá a 15 años, para poder terminar de ponernos al día con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Centenario. Hoy tenemos una zona residencial de esa famosa ordenanza que habilitó una ampliación de la zona rural como zona urbana, que anda en el orden del 50 por ciento y que podemos seguir desarrollando. Y en la meseta todavía quedan algunas tierras disponibles para loteos sociales.

La zona de cooperativas, estamos hablando del 2011, hoy todavía no tiene servicios, y que hay un gran porcentaje de eso que está escriturado. Entonces, recién a partir de principios del año que viene ya van a contar muchos con energía eléctrica y agua potable.

- ¿Qué otras cosas le hacen falta a Centenario hoy?

Primero, terminar de desarrollar toda esta obra de infraestructura que tiene una demanda de muchísimos años. Hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con ponernos al día con el plan estratégico. En el 2016- 2017 nosotros pudimos hacer un plan estratégico, del cual se desprendió el código urbano rural. Después, por diferentes situaciones que desconocemos, eso no se aplicó, no se trabajó, ni el plan estratégico ni ese código, donde nosotros ya establecíamos en el 2017 que Vaca Muerta iba a tener presencia y que Centenario necesitaba un nuevo acceso por la ruta 67. Que teníamos que proteger la zona productiva porque era y es una matriz económica muy importante para nosotros. Entonces, lo que hicimos fue rápidamente, al momento de asumir, ponernos a tono con todos esos proyectos ejecutivos.

Conectividad y desarrollo

- ¿Y hacia adelante qué planifica el municipio?

- En conjunto con la provincia pudimos hacer estos nuevos accesos que ya están en carpeta para poder ser financiados, que es el acceso por ruta 67 por Benito Machado, y la vinculación de la ruta 67 con la 7, a la altura del inicio del parque industrial. Eso no solamente va a generar un nuevo desarrollo para la 3º meseta, sino que también nos va a permitir a nosotros evacuar todo lo que es el tránsito pesado, poder derivarlo por ahí y fortalecer muchísimo nuestro parque industrial.

A nivel de lo que le falta a la ciudad, hay que hablar de un proceso de modernización en todo lo que tiene que ver con la legislación que tiene Centenario. Creemos que es fundamental poder aprobar este código urbano rural para proteger y blindar la zona productiva, y tratar de regularizar todo lo que nosotros tenemos como frente de ruta 7, que quizás en su momento era rural y que hoy persigue otro fin más hidrocarburífero o industrial. Poder legalizarlo y regularizarlo.

Y el plan estratégico y el código urbano lo que daría es mucha más modernización, permite irnos a en algunos sectores hasta 6, 7 pisos en altura, que Centenario hoy no lo tiene legislado. Tenemos un código que es del año 60, lo cual mucho de lo que tiene que ver con poder hacer inversión habitacional en altura sale hoy por excepción, en el Deliberante.

El código urbano y el plan estratégico son dos aspectos fundamentales que Centenario tendría que prestar atención. Después, como como faltarle a la ciudad, nosotros somos unos privilegiados al poder estar limítrofes a la capital. Entonces, lo que tratamos de hacer es no competir con Neuquén capital ni con ningún municipio de la periferia, sino tratar de complementar lo que le falta, para estar a tan solo 10 minutos en vehículo y a 15 del aeropuerto. Con este acceso por 67, todas esas distancias en tiempo se acortan muchísimo.

También queremos intervenir desde el lado más turístico. Centenario dentro de sus potencialidades y desde donde hoy está levantando la mano, tiene que ver con poder ser la capital del agroturismo. Hay más de 40 centros agroturísticos que estamos desarrollando.

- Volviendo a lo económico y más allá de la mejora en el nivel de cobrabilidad, ¿cómo ésta el municipio en cuanto a su deuda y otros compromisos?

- Hoy Centenario está bien porque pudimos cumplimentar a principios del mes de junio con toda la deuda que había quedado de años anteriores. Obviamente que el haber aumentado esta cobrabilidad un a 70% en algunos tributos es mucho mejor que la que teníamos al momento de asumir. A principio de gestión, no podíamos pagar sueldos si no teníamos asistencia financiera en la provincia. Hoy, la verdad que el municipio tiene una solvencia económica propia y puede contar con créditos. Nosotros no podríamos haber hecho ningún tipo de obra en estos 40 mil millones de pesos que invertimos en dos años y medio si no hubiese sido por ese acompañamiento provincial en el préstamo de fondos y también de aportes no reintegrables para que Centenario desarrolle estas obras de infraestructura.

Vamos recuperando el oxígeno financiero porque también tenemos una política de jubilación muy importante y de no incrementar la planta municipal, que era algo que también complicaba al momento de recibir la coparticipación, ya que el 100% de lo que entraba por ahí se iba a salarios.