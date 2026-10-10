Quién era el criancero que murió en Neuquén: médicos y policías que iban en su auxilio quedaron varados en el barro

Tenía 58 años, vivía solo y era muy querido en la zona de Las Cortaderas. Un operativo recorrió casi 100 km con barro y neblina, pero no pudieron llegar.

Un operativo de emergencia se vio truncado por el estado de los caminos y no pudo llegar a tiempo.

Un criancero fiscalero de 58 años falleció en el paraje La Pileta, a unos 10 kilómetros de Las Cortaderas por ruta 40, Departamento Catan Lil. Había sido asistido por personal del Hospital de Área Las Coloradas “Dr. Carlos Potente”, que recorrió casi 100 kilómetros bajo una lluvia que no dio tregua para llegar hasta el lugar. El cuadro clínico, según confirmó a LM Neuquén el director del hospital, Lic. Pedro Martel, correspondía a una patología de base de varios años que ya venía siendo atendida en Zapala y otros centros sanitarios.

El hombre, ampliamente conocido en la comunidad rural de La Pileta, fue identificado por una fuente propia consultada por este medio en el paraje. De acuerdo a la información obtenida, se trata de Ricardo Luna, productor fiscalero que trabajaba en los campos ubicados entre dos comunidades mapuches, Lof Cayupán y Paineo -cuyo paraje de referencia es Caichihue / El Overo-, aunque no pertenecía a ninguna de ellas. Se dedicaba a la cría junto a su extensa familia de productores de la zona.

Todo comenzó el 9 de octubre a las 16:00 horas, cuando ingresó un llamado de urgencia al hospital por un paciente masculino en grave estado en La Pileta. De inmediato se activó el protocolo. Desde Las Coloradas salieron la ambulancia del hospital y un móvil de la Comisaría 31 con destino a Las Cortaderas por Ruta 40 -a 69 km de Zapala y 80 km de Las Coloradas- y desde allí 10 kilómetros más hacia adentro por camino de greda.

Las intensas lluvias de los días previos y la llovizna y neblina de este viernes dejaron los caminos rurales totalmente anegados, empantanados y embarrados. Fue esa condición la que marcaría todo el operativo.

Encajados en el barro: el rescate del rescate

En el trayecto, a la altura del paraje La Pileta, la ambulancia y el móvil policial quedaron encajados sin poder avanzar ni regresar. Al llegar, el personal constató que el hombre había fallecido a metros de su domicilio. Sin signos vitales, el médico realizó las diligencias pertinentes y descartó signos de criminalidad, determinando muerte natural.

Ante la imposibilidad de egresar, se alertó a un segundo móvil sanitario para socorrer al personal interviniente, que también quedó varado por las mismas condiciones.

Ya al atardecer, con el personal aislado, se activaron varias alertas. Después de las 18, y con las autorizaciones correspondientes, se solicitó la intervención del EPEN con una máquina retroexcavadora -equipo que habitualmente se usa para tareas de posteos y mantenimiento eléctrico- y móvil de apoyo. El video que registró la llegada de la máquina a Las Cortaderas muestra la complejidad del terreno.

Recién a las 00:20 la maquinaria logró ingresar hasta La Pileta y a las 02:30 hs se pudo sacar la ambulancia, el móvil del hospital y el patrullero de la Comisaría 31. El operativo se extendió hasta las 03 de la madrugada del 10 de octubre.

Compromiso en el interior profundo y despedida en La Pileta

El hecho vuelve a poner en evidencia lo que ocurre en el interior profundo del Neuquén, donde las instituciones se unen con un propósito común más allá de los resultados. Dejaron todo en este procedimiento que finalmente no dio el resultado esperado porque la persona ya había fallecido.

Participaron personal del Hospital de Área Las Coloradas “Dr. Carlos Potente”, Comisaría 31 Las Coloradas, Brigada Rural Zapala, Móvil de Tránsito Zapala a cargo de la logística sobre Ruta 40, personal del EPEN y autoridades que intervinieron en la toma de decisiones.

Luego de la revisión médica, y al determinarse que no había criminalidad, el cuerpo fue entregado a su familia para su velorio y posterior inhumación.

En La Pileta hay un profundo pesar, donde el criancero era muy conocido y querido.

Desde la dirección del hospital destacaron el compromiso: “Son momentos en los que hay que estar, y ahí estuvieron”, cerró Martel.