Iban a asistir a un hombre que se estaba muriendo, quedaron encajados y debieron ser rescatadas

Ocurrió este viernes en el paraje Las Cortaderas, donde el poblador finalmente falleció.

El temporal de lluvia no acompañó el rescate y derivó en un operativo de emergencia.

Lo que debía ser una asistencia rutinaria a un hombre en grave estado terminó en un operativo de emergencia en el paraje Las Cortaderas , en el interior de Neuquén , cuando este viernes personal de Salud y de la Policía debieron ser rescatados.

Las fuertes lluvias y el barro dejaron varados a los vehículos y obligaron a desplegar una retroexcavadora del EPEN para ayudar a retirarlos.

La intervención comenzó cerca de las 16, cuando un llamado de urgencia alertó sobre la situación del paciente. De inmediato se movilizaron recursos del hospital y un vehículo policial, pero las condiciones del camino complicaron el desplazamiento de los equipos.

Cuando el personal llegó hasta donde se encontraba el hombre, constató que había fallecido a metros de su domicilio. Ante esa situación, se realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. Sin embargo, las dificultades para transitar impidieron que los equipos pudieran regresar.

Una emergencia y varias dificultades del camino

Las lluvias y las inclemencias del tiempo habían deteriorado el acceso al paraje. La presencia de barro y greda provocó que los vehículos que acudieron al llamado quedaran encajados durante el trayecto.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, las dificultades afectaron tanto a los recursos sanitarios como al móvil policial.

Mientras se atendía la emergencia, el personal constató que el paciente no presentaba signos vitales. El fallecimiento fue verificado en el lugar y dio paso a las actuaciones pertinentes al caso.

Fuentes oficiales informaron a LM Neuquén que la causa del deceso fue “muerte natural”, aunque no se informó la edad ni la identidad.

Una segunda ambulancia también quedó varada

Ante la imposibilidad de regresar, se solicitó la intervención de un segundo móvil sanitario para socorrer al personal que permanecía en el paraje. Sin embargo, también quedó varado en el camino.

Al atardecer, con los vehículos todavía inmovilizados, se activaron varias alertas para organizar una respuesta que permitiera rescatar a los trabajadores y retirar las unidades.

Así, el operativo que había comenzado con un llamado para asistir a un paciente requirió la participación de más personal y maquinaria. Las condiciones del terreno impedían resolver la situación únicamente con los móviles disponibles, por lo que se convocó al EPEN.

Gentileza Municipio Las Coloradas

El EPEN intervino con una retroexcavadora

Después de las 19, y con las autorizaciones correspondientes, personal del EPEN se dirigió al lugar con una máquina retroexcavadora y un móvil de apoyo.

También se desplegaron varios vehículos policiales y de Salud para asistir a los equipos que habían quedado varados. El objetivo fue brindar ayuda a todo el personal y recuperar los vehículos afectados por el barro.

Las tareas se prolongaron hasta entrada la noche, en un escenario marcado por las condiciones climáticas adversas y las dificultades para circular.

De acuedo a las fuentes oficiales consultadas por LM Neuquén, el hombre contaba con patologías previas y que ayer terminó en este fatal desenlace.

La intervención demandó la coordinación de Salud, la Policía y el EPEN para llevar adelante el rescate en el camino de acceso al paraje.