Un hombre de 90 años salió a arrear sus animales, se perdió en el cerro y debió ser rescatado

El hombre fue encontrado por los bomberos con mucho cansancio, signos de hipotermia y deshidratación.

Un hombre de 90 años salió a arrear sus animales, se perdió en el cerro y tuvo que ser rescatado

Un hombre de 90 años fue rescatado durante la noche del jueves en la ladera del cerro Curruhuinca, en San Martín de los Andes, luego de desorientarse mientras regresaba a su vivienda. El operativo estuvo a cargo de Bomberos Voluntarios, que debieron descenderlo en una camilla hasta la calle, donde lo esperaba una ambulancia del SIEN.

El hombre es poblador del paraje Trompul y había salido al mediodía a la montaña para arrear sus animales. Durante el regreso perdió la senda y quedó varado en una zona de difícil acceso, a unos 40 metros de la calle Fosbery, sin posibilidad de continuar el descenso por sus propios medios.

El personal de Bomberos Voluntarios recibió el llamado de emergencia a las 20.01 del jueves. Una vez en el lugar, las dotaciones localizaron al hombre y evaluaron las condiciones del terreno para organizar el operativo.

Integrantes del Grupo de Operaciones de Rescate en Altura (GORA) lo inmovilizaron en una camilla y realizaron el descenso hasta la calle Fosbery, donde aguardaba una ambulancia del SIEN para brindarle asistencia médica.

Según informaron desde Bomberos, el hombre llevaba varias horas en el mismo lugar. Si bien no presentaba lesiones, tenía un marcado cansancio, signos de principio de hipotermia y cierto grado de deshidratación.

Las tareas se extendieron durante algo más de dos horas. Finalmente, el hombre fue trasladado al hospital local para una evaluación médica más completa.

Del operativo participaron tres dotaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín de los Andes, que contaron con el apoyo de un dron térmico, además de la ambulancia del SIEN.

Rescataron a un hombre mayor en el Parque Nacional Lanín

Días atrás, un importante operativo de rescate se desplegó en el Parque Nacional Lanín para asistir y evacuar a un poblador de más de 100 años que presentaba complicaciones de salud en el paraje Paimún. Las condiciones climáticas, con lluvia y nieve, y las dificultades para acceder al sector agregaron complejidad al procedimiento, que requirió la intervención coordinada de distintas instituciones.

El operativo comenzó el domingo alrededor de las 16 del domingo 4 de octubre, luego de que integrantes del Grupo La Unión, dependiente del Escuadrón 33 San Martín de los Andes de Gendarmería Nacional, recibieran un pedido de colaboración de la Administración del Parque Nacional Lanín. El requerimiento había sido realizado desde la Seccional Puerto Canoa, debido al estado de salud del poblador y a la necesidad de trasladarlo para que recibiera atención médica.

Gendarmería Nacional

Para llegar hasta el lugar donde se encontraba el hombre, los efectivos se desplazaron en una embarcación por el lago Huechulafquen. Una vez que lograron evacuarlo del sector, coordinaron el traslado hacia la costa, donde continuó el operativo sanitario para llevarlo hasta un establecimiento de salud.

En el procedimiento también participaron guardaparques y pobladores de la zona, cuyo conocimiento del terreno resultó importante para concretar la evacuación en un entorno cordillerano de difícil acceso. Finalmente, el hombre fue derivado al Hospital de Junín de los Andes para recibir atención médica por las complicaciones que habían motivado el rescate.