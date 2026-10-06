Con una inversión millonaria y la mira puesta en el funcionamiento durante los 365 días, proyectan un moderno medio de elevación para conectar la localidad cordillerana con la montaña.

La megaobra de 30 millones de dólares que cambiará para siempre el acceso al Cerro Bayo

Villa La Angostura avanza con la construcción de una nueva telecabina que conectará directamente el área urbana con el centro de montaña Cerro Bayo , a través de una inversión estimada en 30 millones de dólares.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los gobiernos provincial y municipal y se inscribe en una estrategia orientada a fortalecer la actividad turística, ampliar la oferta de servicios y reducir la estacionalidad que históricamente concentra buena parte del movimiento en los meses de invierno y verano.

El proyecto contempla la incorporación de un medio de elevación completamente nuevo y pensado para funcionar durante los 365 días del año, de manera que tanto visitantes como residentes puedan acceder a la montaña en las distintas estaciones.

Actualmente, Cerro Bayo trabaja en cotizaciones con Doppelmayr y Poma, dos de los principales fabricantes internacionales de sistemas de transporte por cable. La definición de la tecnología, la configuración final y otros aspectos técnicos determinarán el monto definitivo de la inversión.

Para disfrutar todo el año

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es que el acceso a Cerro Bayo no quede asociado exclusivamente a la temporada de nieve. La telecabina permitiría generar nuevas experiencias durante primavera, verano y otoño, vinculadas con la contemplación del paisaje, la gastronomía, las actividades recreativas y las propuestas de montaña.

“Lo bueno es que es una inversión para que puedan disfrutar tanto turistas como residentes los 365 días”, explicó Pablo Torres García, al definir la propuesta como “la telecabina de las cuatro estaciones del año”.

El proyecto contempla además la posibilidad de desarrollar una propuesta integral en torno a la infraestructura, con espacios comerciales y hotelería en el sector inferior, además de restaurantes y otros servicios en la montaña.

De esta manera, la telecabina no sería solamente un sistema de transporte entre Villa La Angostura y Cerro Bayo, sino una nueva experiencia turística capaz de ampliar el tiempo de permanencia de los visitantes y generar oportunidades para emprendimientos vinculados con la gastronomía, el comercio y los servicios.

Financiamiento

La Municipalidad de Villa La Angostura incorporó el proyecto de la nueva telecabina entre sus prioridades y lo considera una iniciativa turística de interés público, sujeta al cumplimiento de las exigencias ambientales y a las autorizaciones correspondientes.

Desde el Gobierno provincial también se acompaña el desarrollo de la iniciativa, en línea con las políticas destinadas a promover inversiones, mejorar la infraestructura turística y ampliar las experiencias disponibles en los destinos neuquinos.

El proyecto, además, se vincula con el proceso de planificación territorial que atraviesa la localidad y con otros desarrollos urbanísticos que se encuentran actualmente en análisis.

El proyecto

Si bien la iniciativa representa una inversión de gran magnitud, todavía se encuentra en etapa de desarrollo. Antes del inicio de las obras deberá completar las distintas instancias técnicas, ambientales y urbanísticas previstas por la normativa.

Entre ellas se encuentran las evaluaciones vinculadas con el bosque nativo, las autorizaciones municipales y provinciales y los requerimientos correspondientes a la planificación territorial de Villa La Angostura.

La definición del sistema de transporte, el trazado y las características definitivas de la obra serán parte de las próximas etapas del proyecto: Una telecabina de 30 millones de dólares para unir Villa La Angostura con Cerro Bayo.