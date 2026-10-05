Increíble rescate de un hombre de más de 100 años en el Parque Nacional Lanín

En medio de la lluvia y la nieve, personal de Guardaparques y Gendarmería evacuó al poblador que presentaba complicaciones de salud.

El complejo operativo tuvo lugar este domingo en el sector de Paimún.

Un importante operativo de rescate se desplegó en el Parque Nacional Lanín para asistir y evacuar a un poblador de más de 100 años que presentaba complicaciones de salud. La presencia de lluvia y nieve sumó dificultad al procedimiento realizado en una zona de complejo acceso.

Del operativo participó personal de Guardaparques, efectivos de Gendarmería Nacional y pobladores de la zona , quienes trabajaron de manera coordinada para lograr trasladar al hombre desde el área del paraje Paimún hasta el hospital más cercano.

La intervención se inició este domingo alrededor de las 16 , luego de que integrantes del Grupo “La Unión” , dependiente del Escuadrón 33 “San Martín de los Andes” de Gendarmería Nacional , recibieran una solicitud de colaboración por parte de la Administración del Parque Nacional Lanín.

Ante las complicaciones de salud que presentaba el poblador centenario, se puso en marcha el operativo para poder retirarlo del lugar y garantizar que recibiera atención médica.

Gendarmería Nacional

El operativo para rescatarlo

Según la información brindada por Gendarmería, el pedido de apoyo surgió desde la Seccional Puerto Canoa del Parque Nacional Lanín.

Los efectivos del Grupo “La Unión” se trasladaron en una embarcación por el lago Huechulafquen hasta el sector donde se encontraba el adulto mayor. El procedimiento requirió la participación conjunta de las distintas instituciones y de pobladores conocedores de la zona.

Una vez que lograron evacuar al hombre, comenzó el recorrido hacia la costa del lago desde donde se coordinó la siguiente etapa del operativo sanitario.

El sector de Paimún, dentro del Parque Nacional Lanín, se encuentra en un entorno cordillerano.

Tras completar el trayecto en embarcación, el poblador de más de 100 años pudo ser retirado del área protegida para continuar con su traslado hacia un establecimiento sanitario.

Gendarmería Nacional

Derivado al Hospital de Junín de los Andes

Finalmente, el hombre fue derivado al Hospital de Junín de los Andes, donde quedó a disposición de los profesionales para recibir la atención médica correspondiente por las complicaciones de salud que habían motivado la evacuación.

Desde Gendarmería Nacional indicaron que el procedimiento tuvo como objetivo brindar asistencia ante el requerimiento realizado por la Administración del Parque Nacional Lanín y garantizar que el poblador pudiera acceder a atención sanitaria.