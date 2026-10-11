Rolando Figueroa habló de su reelección y del Neuquén de 2030: "Falta hablar con el equipo y la familia"

El gobernador evitó confirmar una candidatura y defendió el rumbo de su gestión. Proyectó una provincia con un millón de habitantes y destacó la reducción de la pobreza y el funcionamiento de los poderes del Estado.

Mientras todo el sector opositor y sus adherentes lo ubican buscando un nuevo periodo como gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , una vez más, no confirmó si buscará la reelección . Frente a la posibilidad de competir por un segundo mandato, pidió “prudencia” y explicó que “todavía debo conversar con el equipo y mi familia”. Mientras tanto, sostuvo que “la prioridad es mantener la gestión y preparar a Neuquén para el crecimiento que proyectamos hacia 2030”.

“Falta hablar con el equipo, falta hablar con la familia”, respondió durante la entrevista concedida a LU5 y LM Neuquén.

El gobernador señaló que “una candidatura también implica evaluar el impacto personal de la función pública”. Mencionó los costos que afronta su familia y consideró que “aún quedan cuestiones electorales por definir antes de tomar una decisión”.

Aunque dejó abierta su continuidad, fue más categórico sobre el rumbo provincial. Planteó que “la hoja de ruta debe sostenerse” y que “también es necesario preparar a quienes puedan conducir Neuquén en el futuro".

Claudio Espinoza

Los desafíos

El mandatario habló de los desafíos que plantea gobernar Neuquén en estos tiempos. La necesidad de agudizar el ingenio permanentemente, de manera de que la gran oportunidad de progreso que se presenta a través de Vaca Muerta finalmente llegue a cada rincón de la provincia.

Analizó el contexto global, el “viento de cola” que hoy se refleja en Vaca Muerta y cómo repercute en los ingresos del tesoro nacional y también gotea en los tesoros del resto de las administraciones provinciales.

El marco político y económico en el cual se desarrollan los acontecimientos en el mundo hace que Vaca Muerta hoy sea la “niña mimada” del gobierno nacional y de los CEOs de las grandes compañías del sector petrolero.

Esa es quizá la carta que mejor juega Figueroa cuando entra en comparativas de otros gobiernos provinciales, de las ventajas obtenidas en los primeros 30 meses de gestión. Además, advierte a los ciudadanos neuquinos de ser cada vez más exigentes con los gobernantes, de manera que los logros alcanzados no sean desaprovechados.

“Tenemos que estar preparados para administrar con seriedad la inyección de progreso que se avecina, pero a la vez debemos capacitar a una nueva clase política para que esté a la altura de los desafíos que nos impone este presente”, dijo.

Una economía más grande

Figueroa afirmó que “la provincia ya planifica sus obras para un escenario de un millón de habitantes en 2030”. Estimó que “este año unas 30.000 personas harán su cambio de domicilio a Neuquén" y advirtió que “ese movimiento obliga a acelerar la infraestructura”.

El desafío, explicó, “tiene dos frentes: resolver lo que quedó pendiente y responder a las necesidades de quienes llegan”.

Entre los proyectos de mayor impacto mencionó la toma de agua del lago Mari Menuco, pensada para una población de un millón de habitantes, y sostuvo que “las inversiones deben contemplar el crecimiento poblacional”. “También proyectamos duplicar hacia 2030 las regalías, el presupuesto y la actividad económica provincial”, explicó.

El mandatario sostuvo que “el crecimiento de Vaca Muerta debe reflejarse en las condiciones de vida de los neuquinos”.

Según afirmó, durante sus 30 meses de gobierno, “los hogares pobres disminuyeron más de un 50% y la desocupación cayó más de un 65%”.

Claudio Espinoza

Figueroa vinculó esos resultados con “la capacitación laboral, el Instituto Vaca Muerta, el programa Emplea Neuquén y el acompañamiento a las empresas locales”. También defendió la inversión educativa como una herramienta para ampliar oportunidades.

Independencia de poderes

La gestión institucional fue otro de los puntos que destacó. Figueroa sostuvo que “la provincia necesita poderes que funcionen con independencia" y mencionó como ejemplo la causa por la estafa con planes sociales.

Recordó que “la Fiscalía de Estado apeló la decisión inicial que descartaba la asociación ilícita” y señaló que ”la Justicia terminó reconociendo la existencia de una organización para cometer el fraude”.

También se refirió al caso de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz. Destacó la actuación de la Legislatura y la Justicia y afirmó que “el Ejecutivo se mantuvo al margen de ese proceso”.

Para el gobernador, “fortalecer las instituciones forma parte de la misma planificación que las obras y el desarrollo económico”. “Construir una provincia cuyo funcionamiento pueda sostenerse más allá de las personas que la gobiernen”, concluyó.