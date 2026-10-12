La Real Academia de Ciencias de Suecia reconoció a los dos estadounidenses "por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica".

Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía 2026 por sus modelos para estabilizar el ciclo económico

La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó este lunes e l Premio Nobel 2026 en Ciencias Económicas a los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford , en reconocimiento a sus investigaciones sobre "los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica". El galardón, dotado con 12 millones de coronas suecas que serán repartidas en partes iguales entre ambos investigadores, fue anunciado este lunes en Estocolmo.

"Los galardonados nos han ayudado a suavizar los picos y valles de la economía", señaló la Academia en su comunicado. "Con ellos, estamos mejor preparados para hacer frente a las perturbaciones de la economía, como las crisis energéticas o los cambios repentinos en el consumo de los hogares".

El trabajo de ambos economistas aborda un dilema histórico del diseño de política económica: cómo intervenir para enfriar una economía sobrecalentada o estimular la demanda en períodos de estancamiento, sin generar efectos secundarios que empeoren la situación.

Sus modelos, enmarcados en la corriente conocida como Nueva Economía Keynesiana, mostraron que las decisiones de consumo dependen en gran medida de las expectativas de los hogares sobre sus ingresos futuros y las tasas de interés. Además, los bancos centrales pueden estimular o frenar la actividad económica mediante ajustes en esas tasas.

La Academia destacó que estos modelos continúan desarrollándose y adaptándose a las distintas circunstancias económicas de hogares y empresas.

Qué es el Premio Nobel de Economía y por qué no lo creó Alfred Nobel

El premio Nobel de Economía tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los galardones: no fue incluido por Alfred Nobel en su testamento de 1895. Fue creado en 1968 por el Banco Central de Suecia (Sveriges Riksbank) con motivo del 300° aniversario de la institución, y se entrega por primera vez en 1969. Su nombre oficial —Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel— refleja esa diferencia de origen.

Cuando el banco central sueco ofreció la donación para crear el galardón, la Fundación Nobel la aceptó pero aclaró que era una decisión excepcional y que no abría la puerta a nuevos premios. Desde su primera edición hasta la fecha, el galardón fue concedido en 57 ocasiones a un total de 99 galardonados, con una fuerte presencia histórica de economistas de instituciones estadounidenses.

Hall y Woodford son así los nuevos integrantes de una lista que incluye nombres como Milton Friedman, Paul Samuelson, Friedrich Hayek, Gary Becker, Paul Krugman y Claudia Goldin, ganadora en 2023. Sus medallas serán entregadas por el rey de Suecia el próximo 10 de diciembre, fecha del fallecimiento de Alfred Nobel.