La filosa ironía de Navi Pillay sobre compartir el Nobel de la Paz con Trump: "Si aplauden más fuerte"

Tras ser reconocida en Noruega, la jurista sudafricana chicaneó al presidente de Estados Unidos, quien reclamaba el premio para sí mismo.

La jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay , flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz 2026 , lanzó una filosa ironía dirigida directamente hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien desde su regreso a la Casa Blanca insistió públicamente en que merecía recibir ese galardón.

La inesperada situación se desencadenó cuando la abogada de 85 años escuchó el anuncio oficial desde Oslo del Comité Noruego del Nobel, entidad que reconoció sus esfuerzos históricos para promover la paz y el derecho internacional , así como su contribución fundamental a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en distintos tribunales del planeta.

“ Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump ”, lanzó Pillay en medio de las ovaciones de los presentes en Núremberg, Alemania, donde ella se encontraba en el marco de una conferencia sobre derecho internacional. Su reacción fue captada por la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, quien difundió el momento a través de la red social X.

Amazing moment.



Navi Pillay has received the Nobel Peace Prize ! https://t.co/HL3r1PJzLO



We are at the Nuremberg Court; I cannot think of a stronger symbol for her Nobel prize.



We are all so thrilled!



This is her first reactions upon hearing the news: pic.twitter.com/Crbj6XdiyQ — Agnes Callamard (@AgnesCallamard) October 9, 2026

Los continuos pedidos de Trump para recibir el Nobel

En los días previos a la distinción de Pillay, Trump volvió a la carga con su pedido para recibir el Nobel de la Paz. En su argumentación ante la prensa, el jefe de Estado estadounidense afirmó que merecía la distinción porque, según su propia perspectiva, “resolvió ocho conflictos y evitó, quizás, la destrucción total del mundo porque Irán nunca tendrá un arma nuclear”.

Ya durante el año pasado, el presidente de Estados Unidos había sostenido lo mismo en reiteradas ocasiones, aunque en aquella oportunidad el galardón finalmente lo terminó recibiendo María Corina Machado.

En enero de este año la líder opositora venezolana le cedió al republicano en Washington la medalla del Premio Nobel de la Paz, y señaló que era “un reconocimiento” por el “compromiso único” de Trump con la “libertad”.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", anunció en su cuenta de Truth Social, calificando el obsequio como "un gesto maravilloso de respeto mutuo".

El Premio Nobel de la Paz 2026 para Pillay

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel distinguió a Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y por su contribución a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El organismo fundamentó su decisión en la dilatada trayectoria de la jurista sudafricana de 85 años, destacando que "Peace requires justice" ("La paz requiere justicia") y recordando su paso por los tribunales de su país defendiendo a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y la Corte Penal Internacional (CPI).