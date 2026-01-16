Corina Machado le entregó su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump

Ocurrió después de que el comité del Nobel de la Paz advirtiera que el premio es irrevocable. Qué dijeron después del importante encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, le entregó el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el pasado diciembre en Oslo.

"Ha sido un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas cosas. María me ha entregado su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado", anunció en su cuenta de Truth Social.

Además, calificó el obsequio como "un gesto maravilloso de respeto mutuo". Más temprano, Machado contó que le había "presentado" la medalla del Premio Nobel de la Paz, a Trump, aunque no respondió si él lo había aceptado.

"Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Justo 200 años después, los herederos del pueblo de Bolívar le entregan al presidente de los Estados Unidos, en retribución, una medalla", relató Machado.

Al contar la anécdota en inglés, la opositora venezolana aclaró que se trataba de la medalla del Premio Nobel de la Paz, y que era "un reconocimiento por su compromiso único con nuestra libertad".

María Corina Machado senadores ee.uu (1)

Un día antes, el presidente norteamericano le había dicho a Reuters que él no había dicho que quería que le entregara la medalla -la Fundación Nobel aclaró que el galardón es intransferible- y que "ella ganó el Premio Nobel de la Paz". Repreguntado sobre qué haría si Machado le llevaba el premio, respondió misterioso: "Bueno, eso es lo que escuché. No lo sé, pero no soy yo quien debe decirlo".

El sugerente posteo del centro Nobel de la Paz

Horas antes de la reunión entre Trump y Machado, el Centro Nobel de la Paz subió un sugerente posteo a sus redes: "Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no".

Indirectamente, la institución recordó el caso del periodista ruso Dmitry Muratov, cuya medalla fue subastada por US$ 100 millones para apoyar a los refugiados de la guerra en Ucrania, pero señaló que hay "Una vez anunciado un Premio Nobel, no puede revocarse, compartirse ni transferirse a otros. La decisión es definitiva y perdura para siempre".

premio nobel de la paz

Según el Centro, la medalla mide 6,6 centímetros de diámetro, pesa 196 gramos y está acuñada en oro. En el anverso, un retrato de Alfred Nobel y en el reverso, tres hombres desnudos abrazados por los hombros en señal de hermandad. Un diseño que se ha mantenido inalterado durante 120 años.

"Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela"

Más allá del obsequio, Machado afirmó que la reunión con el mandatario fue "excelente" y "bastante más larga de lo que yo había sido informada", alrededor de dos horas y media. "Contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela", señaló.

"Me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida, que hoy más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo", dijo Machado a la salida del Capitolio donde se reunió con legisladores republicanos y demócratas.

Las palabras de Machado contrastan con la evaluación de Trump apenas horas después de la captura de Nicolás Maduro. Trump dijo que Machado no contaba "con el apoyo ni el respeto dentro del país".