La contundente crítica de Mark Ruffalo a Donald Trump en los Globos de Oro 2026: "delincuente condenado" y "pedófilo"

El reconocido actor se sumó a la campaña "Be Good" en reclamo por el asesinato de una mujer por parte del ICE.

El consagrado actor Mark Ruffalo es una de las voces más fuertes del activismo progresista en Hollywood y, en el último tiempo, contra las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump . Esto pudo verse claramente en la alfombra roja de los Globos de Oro 2026 .

El actor conocido por interpretar a Bruce Banner en los Vengadores y, más recientemente, protagonizar la exitosa "Pobres Criaturas", aprovechó las cámaras y el momento de exposición para hacer una firme crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , a pocos días de que un agente asesinara en Minneapolis a Renee Nicole Good, de 37 años.

La primera manifestación política de la velada Ruffalo la hizo a través de su look: sobre la solapa de seda del saco blanco que eligió llevar para la ocasión llamó la atención un pin blanco con la leyenda en letras negras “Be good” -“sé bueno”, su traducción al español-. Luego de posar junto a Sunrise Coigney, su pareja, para los flashes, el actor se detuvo para charlar con el cronista de USA Today.

Por sus comentarios contra Donald Trump en los #GoldenGlobes

La campaña detrás del pin de Mark Ruffalo

“Es por Renee Nicole Nicole Good, que fue asesinada”, explicó Ruffalo ante la primera pregunta del periodista mientras señalaba la solapa de su traje. Así, el actor dejó en evidencia el juego de palabras de su accesorio: “Sé bueno”, pero también “Sé Good”, en alusión a la poeta estadounidense y madre de familia que murió luego de ser baleada durante una redada contra inmigrantes en la ciudad en la que vivía. El episodio generó fuertes críticas y cientos de manifestaciones en el país liderado por Trump.

La campaña #BeGood fue organizada por Marmot, Move On, National Domestic Workers Alliance, Working Families Power y “líderes de todos los sectores de la industria del entretenimiento”, publicó PageSix. Además, busca honrar también la memoria de Keith Porter, asesinado por un agente de ICE fuera de servicio en Los Ángeles en la víspera de Año Nuevo.

Mark Ruffalo be good Foto: Invision

"Es un pedófilo"

Seguidamente, el actor atacó en forma directa al líder republicano tanto por su política internacional como por sus causas judiciales y su accionar contra los inmigrantes. “Estamos en medio de una guerra con Venezuela, que invadimos ilegalmente. Le está diciendo al mundo que el derecho internacional no le importa. La única cosa que le importa es su propia moral. Pero el tipo es un delincuente condenado o un violador condenado. Es un pedófilo. Es la peor persona. Si dependemos de la moral de este tipo para el país más poderoso del mundo, estamos en un gran problema”, argumentó.

“Así que esto es por ella, esto es por la gente en Estados Unidos que hoy está aterrorizada y asustada. Sé que soy uno de ellos. Amo este país y lo que veo que está pasando aquí no es no es Estados Unidos”, completó antes de volver a la alfombra roja.

Ruffalo no fue el único en manifestarse en los Globos de Oro

Mark Ruffalo no fue el único que se mostró con el pin “Be Good”: Wanda Sykes, Jean Smart y más estrellas se sumaron a la iniciativa. También lo lucieron Ariana Grande y Natasha Lyonne. “Por supuesto que esto es para la madre que fue asesinada por un agente de ICE”, dijo Sykes en un breve ida y vuelta con Variety. “Sé que hoy hay gente marchando y todo eso, y tenemos que alzar la voz”, continuó. “Tenemos que salir y terminar con este gobierno corrupto porque es horrible lo que le están haciendo a la gente”.