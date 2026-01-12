Globos de Oro 2026: ganadores esperados en una ceremonia rutinaria

En 26 de las 28 categorías los premios fueron los que se esperaban. La gran ganadora de la noche de camino al Oscar. La pelea por el premio a mejor actor.

Paul Thomas Anderson y su equipo fueron los grandes ganadores de los Globos de Oro.

Pasaron los Globos de Oro 2026 y el balance de la ceremonia fue el mismo en casi todas las categorías: previsible. Los nominados más esperados en 26 de las 28 categorías efectivamente se llevaron los premios en una ceremonia sumamente rutinaria.

El único momento que, quizás, despabiló a quienes estaban viendo la ceremonia en automático, fue cuando la presentadora y comediante Nikki Glaser hizo respecto a Leonardo Di Caprio . "Incontables interpretaciones icónicas, has trabajado con todos los grandes directores, has ganado tres Globos de Oro, un Óscar y lo más impresionante es que has conseguido todo esto antes de que tu novia cumpliera 30" .

La broma incomodó al actor y atrajo la atención de los medios y las redes sociales.

Una batalla tras otra

La gran ganadora de la noche camino al Oscar

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, fue la gran vencedora, llevándose los galardones correspondientes a mejor comedia o musical, dirección para PTA y guion adaptado, también para el realizador. Sumó una cuarta estatuilla, una de las pocas sorpresas, para Teyana Taylor, ya que todo apuntaba a que Amy Madigan (la bruja de La hora de la desaparición) repitiera el premio de hace una semana, en los Critics Choice.

La decisión de incluir a la película protagonizada por Di Caprio como comedia o musical fue controversial cuanto menos. Críticos afirmaron que esto fue debido a que categorizarla como drama la habría puesto a competir con Sinners, nominada en esa categoría y también producida por Warner Bros.

Anderson, el director de Boogie Nights y Petróleo sangriento va camino, casi seguro, al Oscar. Quien parecía que podría hacerle sombra, Ryan Coogler, aquí se quedó casi caminando en el aire. Sinners no ganó como mejor película dramática -la otra gran sorpresa de la noche, porque se lo llevó Hamnet- y lo único que obtuvo el filme de vampiros fue los premios al mejor logro cinematográfico y de taquilla y la música.

Sinners pierde terreno

Si bien los Globos de Oro no son necesariamente un indicador, las chances de Sinners se vienen cayendo poco a poco, conforme avanza la temporada de premios.

Ryan Coogler

Hamnet, la película que retrata la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo es una película que viene ganando premios, más que nada para su protagonista Jessie Buckley.

Una batalla tras otra (por el Oscar a mejor actor)

Un tema a discutir, es la pelea de fondo entre mejores actores evidentemente se dará en el Oscar, entre Timothée Chalamet (ganador del Globo de Oro) y Leonardo DiCaprio, a la que se suma Wagner Moura, con menos posibilidades.

Timothée Chalamet

Chalamet es catalogado en muchas ocasiones como el DiCaprio de la nueva generación y su participación tanto en superproducciones como el películas de autor lo posiciona fuertemente frente a un Leo que, si bien dio una excelente interpretación en "Una Batalla Tras Otra", puede hacer aguas en los Oscar frente al atractivo perfil del joven.

Internacionales, con Brasil al frente

Una película que viene subiendo en consideración es El agente secreto, del brasileño Kleber Mendonça Filho, que parece va a repetir lo que sucedió el año pasado con Aún estoy aquí, de su compatriota Walter Salles, cuando fue candidata a mejor película, mejor película internacional y mejor interpretación protagónica femenina; en este caso, sería la masculina, para Wagner Moura. La película brasileña llega a cines argentinos el 26 de febrero.

Otra película internacional, la noruega Sentimental Value, dirigida por Joachim Trier, se llevó únicamente mejor actor secundario, por el rol de Stellan Skarsgård, interpretando al padre de familia.

Embed - Host Nikki Glaser's Mid Show Recap | 83rd Annual Golden Globes

Grandes perdedores y otros premios

La noche también tuvo grandes perdedores: ni "Wicked: Por Siempre", ni "Avatar: Fuego y Cenizas", ni "Frankenstein" de Guillermo del Toro ganaron ninguno de los galardones a los que fueron nominadas. Esta última, sin embargo, podría obtener revancha en las categorías técnicas de los Oscar, que los Globos de Oro no premian.

El premio a mejor actriz de comedia o musical se lo llevó Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You, y lo primero que dijo al agradecer el premio fue “Yo no canté en esta película”.

Por su parte, la que se convirtió en la película con más visualizaciones de la historia de Netflix, "Las guerras K-Pop", ganó en las categorías de mejor película animada y canción original, por Golden.

En TV, todo lo esperado

Adolescence barrió en sus cuatro rubros (mejor miniserie, actor protagónico e intérpretes de reparto), The Pitt y The Studio fueron mejor serie dramática y de comedia, ganando sus respectivos protagonistas masculinos (Noah Wyle y Seth Rogen), y Rhea Seehorn, por Pluribus, y Jean Smart, por Hacks (ya ganó tres veces por la misma serie) resultaron mejores actrices de comedia.

Adolescencia serie netflix

Las nominaciones al Oscar se dan a conocer el 22 de enero. Los miembros de la Academia habilitados para votar empiezan a hacerlo hoy, lunes 12, y tiene tiempo hasta el viernes 16 para hacer llegar sus sufragios.