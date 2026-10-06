Ganó el Premio Nobel de Física atrapando partículas invisibles en el Polo Sur: quién es Francis Halzen

El investigador belga fue galardonado con el prestigioso premio de 12 millones de coronas suecas tras liderar un proyecto clave en la Antártida.

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2026 a Francis Halzen , de la Universidad de Wisconsin-Madison , Estados Unidos . Según la prestigiosa institución, el galardón fue entregado “por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y al descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico”.

La distinción incluye un monto económico de 12 millones de coronas suecas , según informó formalmente el comité encargado de la selección en Estocolmo .

Según se informó oficialmente, Francis Halzen se dio cuenta de que el hielo del Polo Sur podía utilizarse para rastrear partículas conocidas como neutrinos .

“Su visión y liderazgo científico han sido fundamentales para el Observatorio de Neutrinos IceCube, un kilómetro cúbico de hielo equipado con sensores de luz. Gracias a IceCube, los investigadores pueden capturar neutrinos provenientes de procesos de altísima energía en el universo distante”, señaló un comunicado de prensa.

Qué son los neutrinos

El mismo texto explicó que “los neutrinos están por todas partes, pero pasan desapercibidos” y que “atraviesan la Tierra y nuestros cuerpos sin que nos demos cuenta”. Muy pocas veces un neutrino llega a interactuar junto a un núcleo atómico, permitiendo que pueda ser registrado con el instrumental específico.

Los especialistas, según el informe de prensa, "saben desde hace tiempo que el cosmos contiene aceleradores de partículas naturales, que emiten partículas con energías hasta un millón de veces superiores a las que se pueden alcanzar en los laboratorios terrestres”.

“Los neutrinos, con energías extremadamente altas, se crean en los mismos entornos que otros tipos de partículas. Sin embargo, a diferencia de estas, los neutrinos nos llegan sin cambiar de dirección ni perder energía. Esto significa que pueden proporcionar información que no está disponible de ninguna otra manera”, se precisó.

El presidente del Comité Nobel de Física, Mark Pearce, destacó: “Francis Halzen ha liderado un equipo internacional de investigadores e ingenieros que nos han proporcionado un instrumento fantástico. Su tenacidad y visión científica han allanado el camino hacia un nuevo tipo de astronomía”.

Qué es el Ice Cube y cómo se alcanzó el descubrimiento

Para materializar la idea que Francis Halzen propuso en 1988 sobre “la captura de neutrinos en el Polo Sur”, la estrategia consistió en utilizar la propia masa de la capa de hielo antártico como un gigantesco telescopio conocido como Ice Cube.

En términos sencillos, el Ice Cube es un observatorio subterráneo gigante que abarca un kilómetro cúbico de hielo glaciar transparente en la Antártida, repleto de sensores de luz. Su funcionamiento se basa en aprovechar ese volumen extremo de hielo para registrar los destellos lumínicos que se producen cuando un neutrino choca de forma muy ocasional con un núcleo atómico.

En la práctica, cuando estas esquivas partículas atraviesan el hielo y chocan, generan una señal lumínica que los sensores ópticos capturan, digitalizan y envían a la superficie para revelar la trayectoria y energía del fenómeno celeste.

Ice Cube, un observatorio en el hielo. Imagen: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Las características de la zona resultaron determinantes debido a su estabilidad geológica sin actividad sísmica y la nula presencia de interferencias ambientales. “Los neutrinos cósmicos de energías extremadamente altas son muy raros, por lo que se necesita un volumen enorme de hielo para observar un número suficiente de colisiones”, se argumentó en los informes oficiales.

Tras sumar respaldos académicos y realizar pruebas preliminares con sensores, el proyecto escaló hasta completar toda su estructura en 2011.

El Observatorio de Neutrinos IceCube, con un costo total de 279 millones de dólares, se construyó gracias a una subvención de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) para la Construcción de Equipos e Instalaciones de Investigación de Gran Envergadura, con la colaboración de agencias de financiación asociadas de todo el mundo.

Quién es Francis Halzen, Premio Nobel de Física 2026

Nacido en la localidad belga de Tienen durante 1944, Halzen obtuvo su doctorado en 1969 en la KU Leuven y desarrolló su carrera académica en Estados Unidos como profesor titular en la Universidad de Wisconsin-Madison.

Nacido en Tienen, Bélgica, en 1944, Halzen desarrolló su carrera académica en Estados Unidos.

Su trayectoria se centra en la investigación teórica cruzando la física de partículas, la astrofísica y la cosmología. Desde 1987 encabeza el desarrollo de infraestructuras de detección en la Antártida, impulsando primero el experimento AMANDA hasta consolidar la construcción del observatorio kilométrico actual.

Desde 1994 es miembro de la Sociedad Estadounidense de Física y entre las distinciones más importantes que recibió hasta ahora se encuentran el Premio Smithsonian a la Ingeniosidad Estadounidense de 2014, el Premio Balzan de 2015, el Premio Bruno Pontecorvo de 2018, el Premio IUPAP Yodh de 2019, el Premio Bruno Rossi de 2021, el Premio Homi Bhabha de 2021 y doctorados honoris causa en varias universidades.