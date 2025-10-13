Distinguen a tres investigadores con el Premio Nobel de Economía 2025: quiénes son y por qué los eligieron

Se trata del estadounidense Joel Mokyr, el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt. Cómo se repartirán el dinero.

Distinguen a tres investigadores con el Premio Nobel de Economía 2025

El estadounidense Joel Mokyr , el francés Philippe Aghion y el canadiense Peter Howitt fueron condecorados con el Premio Nobel de Economía 2025 . Según explicó la Real Academia Sueca de Ciencias, los investigadores fueron elegidos "por haber explicado el crecimiento económico impulsado por la innovación".

Oficialmente se informó que, del premio total de 11 millones de coronas suecas (poco más de un millón de dólares), la mitad se destinará a Mokyr, mientras que la otra mitad se la repartirán entre Aghion y Howitt.

La entidad que otorga la distinción explicó que Mokyr fue galardonado “por haber identificado los prerrequisitos para un crecimiento sostenido a través del progreso tecnológico ”.

La Real Academia Sueca de Ciencias explicó que Mokyr “utilizó fuentes históricas para descubrir las causas del crecimiento sostenido, que se está convirtiendo en la nueva normalidad”.

“Demostró que, para que las innovaciones se sucedan en un proceso autogenerado, no solo necesitamos saber que algo funciona, sino también contar con explicaciones científicas de por qué. Estas últimas a menudo faltaban antes de la revolución industrial, lo que dificultaba el desarrollo a partir de nuevos descubrimientos e invenciones”, prosiguió su argumento.

De Mokyr, también destacó que “enfatizó la importancia de que la sociedad esté abierta a nuevas ideas y permita el cambio”.

Por su parte, a Philippe Aghion y Peter Howitt se los distinguió “por la teoría del crecimiento sostenido a través de la destrucción creativa”.

La institución que otorga el premio manifestó que Aghion y Howitt “también estudiaron los mecanismos del crecimiento sostenido” y mencionó que, “en un artículo de 1992, construyeron un modelo matemático para la llamada destrucción creativa”.

El mismo proponía que “cuando un producto nuevo y mejorado entra al mercado, las empresas que venden los productos más antiguos salen perdiendo”.

“La innovación representa algo nuevo y, por lo tanto, es creativa. Sin embargo, también es destructiva, ya que la empresa cuya tecnología se vuelve obsoleta se ve superada por la competencia”, decía su teoría.

Las razones por las que recibieron el Premio Nobel

En definitiva, la Real Academia Sueca de Ciencias, destacó que, “de diferentes maneras, los galardonados demuestran cómo la destrucción creativa genera conflictos que deben gestionarse de forma constructiva”.

“De lo contrario, la innovación se verá bloqueada por empresas consolidadas y grupos de interés que corren el riesgo de verse perjudicados”, manifestó.

En tanto, John Hassler, presidente del Comité del premio en ciencias económicas, afirmó que “el trabajo de los galardonados demuestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado”.

“Debemos defender los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa para no caer en el estancamiento”, enfatizó Hassler.

Quiénes son los investigadores que obtuvieron el premio Nobel de Economía

Joel Mokyr, quien nació en 1946 en Leiden, Países Bajos, pero tiene nacionalidad estadounidense e israelí, obtuvo el doctorado en 1974 por la Universidad de Yale, New Haven, Connecticut, EE. UU.

Actualmente es profesor de la Universidad del Noroeste en Evanston, Illinois, Estados Unidos.

Por su parte, Philippe Aghion nació en 1956 en París, Francia, y es doctor desde 1987 cuando finalizó sus estudios en la Universidad de Harvard. Es Profesor del Collège de France y del INSEAD, París, Francia, y de la London School of Economics and Political Science, en el Reino Unido.

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en Estocolmo, vía telefónica, Aghion admitió que estaba sorprendido por el reconocimiento. "No encuentro las palabras para expresar lo que siento", reconoció y advirtió que el dinero del premio lo destinará a su laboratorio de investigación.

En tanto, Peter Howitt nació en 1946 en Canadá y se doctoró en 1973 por la Universidad del Noroeste. Ahora es profesor de la Universidad Brown, en Rhode Island, Estados Unidos.