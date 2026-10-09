El Comité Noruego distinguió a la sudafricana de 85 años por su trayectoria en derecho internacional y la persecución de crímenes de guerra. "La paz requiere justicia", dijo el Comité al anunciar el galardón.

Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz 2026: la jurista que luchó contra el apartheid y llegó a los máximos tribunales internacionales

El Comité Noruego del Nobel otorgó este viernes el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista sudafricana Navanethem "Navi" Pillay , de 85 años, en reconocimiento a sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y por su contribución a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

El comité resumió su decisión en tres palabras: "Peace requires justice" (" La paz requiere justicia "), señalando que el Nobel se desprende directamente del testamento de Alfred Nobel y que Pillay fortaleció la fraternidad entre naciones mediante el impulso sistemático de los tribunales internacionales.

"Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", afirmó Alessandra Vellucci, portavoz de la ONU en Ginebra, minutos después de conocerse el fallo. La portavoz de Naciones Unidas en Nueva York también destacó que Pillay fue una figura clave en la arquitectura de la justicia internacional contemporánea.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

Navi Pillay nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio. Se graduó en Artes en 1963 y en Derecho en 1965 en la Universidad de Natal, y completó su formación con un máster y un doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Harvard.

En 1967 abrió su estudio jurídico en Natal, convirtiéndose en la primera mujer en hacerlo en esa provincia. En pleno apartheid, su despacho fue el refugio legal de activistas perseguidos por el régimen, sacando a la luz casos de tortura, condiciones de confinamiento en solitario y los derechos de los presos políticos de la Isla Robben. La amenaza que representaba para el sistema la llevó a ser negada de pasaporte durante años.

De Sudáfrica a La Haya: la trayectoria de Navi Pillay en la justicia internacional

La carrera de Pillay en los tribunales internacionales abarca tres décadas. Fue elegida jueza del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde sirvió durante ocho años y llegó a ser su presidenta. En esa instancia participó en decisiones históricas que establecieron que la violación puede constituir un crimen de guerra y un acto de genocidio, una jurisprudencia que cambió para siempre el derecho internacional humanitario. En 2003 fue elegida por los Estados Parte del Estatuto de Roma como una de las 18 juezas de la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya.

Entre 2008 y 2014 ocupó el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, uno de los más destacados dentro del sistema multilateral para la protección de las libertades fundamentales. En esa posición impulsó la rendición de cuentas de los Estados y sus dirigentes, y dio visibilidad a las víctimas de la violencia y los conflictos armados en todo el mundo.

Más recientemente, hasta poco antes del Nobel, Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, que acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza, en uno de los informes más controvertidos y debatidos de los últimos años en el seno de las Naciones Unidas.

Pillay es también cofundadora de Equality Now, una organización internacional de derechos de las mujeres, y colaboró con entidades dedicadas a la infancia, las personas presas y las víctimas de tortura y violencia doméstica. Es viuda y tiene dos hijas.

El Nobel de la Paz llega como consagración de más de cinco décadas de trayectoria jurídica que la convierten en una de las figuras más influyentes del derecho internacional del siglo XX y el siglo XXI.