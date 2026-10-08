Quién es Anne Carson, la escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura 2026
La Real Academia Sueca de Ciencias distinguió a la poeta y ensayista por su “obra audaz e inventiva que ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.
La escritora canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026, en reconocimiento a una trayectoria marcada por una propuesta literaria que exploró nuevos modos de expresión.
El anuncio fue realizado este jueves por la Real Academia Sueca de Ciencias, que destacó el carácter innovador de su producción y su particular vínculo con la literatura clásica.
Carson fue reconocida por “su obra audaz e inventiva que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”.
El anuncio del premio fue en Estocolmo, capital de Suecia. Carson cobrará alrededor de 12 millones de coronas suecas, que son aproximadamente 1,2 millones de dólares.
Su trayectoria ya había recibido importantes reconocimientos internacionales. En 2020 obtuvo el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacó entonces su capacidad para construir una poética innovadora a partir del estudio del mundo grecolatino y señaló la intensidad y solvencia intelectual de su obra.
El Nobel de Literatura corona así una carrera de más de tres décadas y convierte a Carson en una de las nuevas figuras centrales del máximo reconocimiento de la Academia Sueca. El premio será entregado oficialmente el 10 de diciembre en Estocolmo, durante la ceremonia anual de los Nobel.
Quién es Anne Carson, Premio Nobel de Literatura
Anne Carson nació en 1950 en Toronto, Canadá. En 1981 publicó su tesis doctoral en Estudios Clásicos titulada Odi et Amo Ergo Sum y, a lo largo de su trayectoria profesional, compaginó la poesía con la traducción y la docencia en diversas universidades.
En la década de 1990, Carson publicó una serie de obras notables. Entre ellas se encuentra “El ensayo de cristal” en Vidrio, ironía y Dios (1995), que demuestra el potencial del poema extenso donde los límites de los géneros se difuminan.
En esa misma década publicó otra obra, a menudo considerada la mejor de Carson, titulada Autobiografía de Rojo: Una novela en verso (1998).
En 2010 publicó Nox, escrita en memoria de su hermano Michael, misteriosamente desaparecido antes de su muerte en Dinamarca en el año 2000.
A lo largo de su trayectoria, Carson colaboró con artistas visuales, coreógrafos, directores de ópera y teatro.
Premios Nobel 2026: quiénes son los ganadores anunciados hasta ahora
La edición 2026 de los Premios Nobel ya tiene a sus primeros ganadores. Hasta este jueves fueron anunciados los reconocidos en Medicina, Física, Química y Literatura.
Todavía faltan conocerse los ganadores del Premio Nobel de la Paz y del Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas.
Nobel de Medicina
El primer premio de la edición 2026 fue anunciado el lunes 5 de octubre. Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Nobel de Fisiología o Medicina.
Fueron reconocidos por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética, una técnica que permite controlar la actividad de determinadas células mediante la luz.
Nobel de Física
El martes 6 de octubre fue anunciado el ganador del Nobel de Física 2026. El reconocimiento fue para Francis Halzen, por sus aportes decisivos al Observatorio de Neutrinos IceCube.
El proyecto utiliza miles de sensores instalados en el hielo de la Antártida para detectar neutrinos de alta energía provenientes del espacio.
Nobel de Química
El miércoles 7 de octubre se conoció el ganador del Nobel de Química 2026. Henri B. Kagan y Kenso Soai fueron reconocidos por sus investigaciones sobre las moléculas quirales.
Sus trabajos permitieron avanzar en el control de reacciones químicas y tienen relevancia para áreas como la química farmacéutica y el desarrollo de medicamentos.
Qué premios faltan anunciar
El calendario de los Premios Nobel 2026 todavía no terminó. El viernes 9 de octubre se conocerá el Nobel de la Paz.
El lunes 12 será anunciado el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, con el que se completará la lista de reconocimientos de esta edición.
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