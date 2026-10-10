Huinganco florece: los tulipanes y una imponente obra del Sagrado Corazón de Jesús.

El norte neuquino impulsa nuevos atractivos turísticos con la floración de tulipanes en el Vivero Provincial y la inauguración de una gran escultura.

Huinganco vivió una jornada con dos propuestas que buscan fortalecer su atractivo turístico y poner en valor la identidad del norte neuquino. En el marco de la iniciativa Huinganco Florece, el gobernador Rolando Figueroa participó de la presentación de la temporada de tulipanes en el Vivero Provincial y de la inauguración de una imponente obra del Sagrado Corazón de Jesús , realizada por el arquitecto y escultor Alejandro Santana.

Las actividades combinaron producción, naturaleza, arte y espiritualidad, con el objetivo de sumar nuevas experiencias para quienes visitan la región. Durante el encuentro, el mandatario provincial anunció que el año próximo buscarán ampliar la plantación de tulipanes hasta alcanzar los 200.000 bulbos y destacó la necesidad de sostener políticas públicas que trasciendan las gestiones de gobierno.

Durante la presentación de Primavera en el Alto Neuquén, Figueroa recordó que en el año 2000 la localidad llegó a tener 100.000 tulipanes y cuestionó que el proyecto no haya tenido continuidad durante los años siguientes.

“En el año 2000 teníamos 100.000 tulipanes por una iniciativa nuestra. Imaginémonos 25 años de políticas de Estado acompañando. Por supuesto que estaríamos exportando y que hoy no llamaría la atención Trevelin, llamaría la atención Huinganco”, expresó.

El gobernador sostuvo que la falta de continuidad de algunas iniciativas impacta en las posibilidades de desarrollo de las localidades. “Perdimos 25 años”, afirmó, y agregó: “No quiero que se sigan perdiendo otros 25 años, por eso el año que viene vamos a poder arrancar con 200.000 tulipanes en Huinganco, para que nuevamente este emprendimiento haga que el jardín de Neuquén sea lo que verdaderamente queremos”.

La parcela demostrativa del Vivero Provincial cuenta este año con 16.600 bulbos, luego de una prueba piloto de 5.000 unidades realizada en 2025. La ampliación se concretó durante mayo de 2026 y forma parte de una estrategia que busca diversificar la producción del establecimiento y generar nuevas oportunidades vinculadas con el turismo.

El intendente de Huinganco, Luis Sepúlveda, también recordó los antecedentes del cultivo y consideró que la localidad podría haber desarrollado una producción de mayor escala si hubiera contado con acompañamiento sostenido.

“Lamentablemente no todos los gobiernos piensan igual. Y hoy tenemos la posibilidad de contar con Rolando como gobernador y hemos vuelto acá al vivero”, señaló. Además, destacó “el compromiso de seguir trabajando juntos y que sigamos soñando”.

Ferias, gastronomía y actividades durante la primavera

La propuesta Huinganco Florece busca convertir la floración en un atractivo que vaya más allá de la contemplación de los tulipanes. Durante todo el mes se desarrollarán ferias de productores y artesanos, propuestas de gastronomía neuquina, música local, talleres, experiencias de bienestar y actividades nocturnas.

También habrá propuestas vinculadas con el conocimiento del cultivo y su potencial productivo. El objetivo es integrar la producción local con la naturaleza y la cultura, para que los visitantes puedan conocer tanto el paisaje como las actividades y los productos de la región.

El proyecto se desarrolla de manera articulada entre los ministerios provinciales de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, Producción e Industria; la Municipalidad de Huinganco, la Tecnicatura en Agroecología, la cooperadora y distintos actores locales.

El Vivero Provincial tiene una trayectoria vinculada con la producción forestal y la repoblación con especies madereras. Actualmente, avanza en la diversificación mediante el cultivo de especies nativas para arbolado urbano, plantas aromáticas y otras variedades. La incorporación de tulipanes se suma a ese proceso como una experiencia productiva, demostrativa y turística.

El ciclo de producción contempla la evaluación de variedades, las técnicas de manejo y las posibilidades de multiplicación. Al finalizar la primavera, la planta concentra sus reservas en el bulbo y, hacia fines de diciembre, se realiza la cosecha y clasificación. Los ejemplares de menor calibre vuelven a plantarse para aumentar su tamaño, mientras que los comerciales pueden destinarse a floración y venta.

Durante la jornada, además, la Provincia y el municipio firmaron un convenio para ejecutar nuevos sanitarios en el Vivero Provincial, con una inversión estimada de 600 millones de pesos.

Inauguraron una obra del Sagrado Corazón de Jesús en Huinganco

La otra actividad destacada fue la inauguración de la obra del Sagrado Corazón de Jesús, una creación del arquitecto y escultor Alejandro Santana ubicada en un punto panorámico del norte neuquino.

La intervención busca convertirse en un espacio de encuentro, oración y reflexión para los vecinos y quienes visiten la localidad. A su vez, se incorpora al patrimonio cultural y simbólico de Huinganco, en una propuesta que vincula el arte con las tradiciones y la identidad de la comunidad.

“ Inauguramos el Sagrado Corazón de Jesús, obra del arquitecto y escultor Alejandro Santana, en un punto panorámico privilegiado del norte neuquino. Es el lugar que los vecinos de Huinganco esperaban para rezar y pedirle a Dios, un espacio que nos une”, expresó Figueroa.

La obra también incorpora a Huinganco al denominado Camino de la Fe, un recorrido de más de 700 kilómetros que se extiende desde Barrancas hasta Villa La Angostura y conecta 20 pueblos y 20 lagos de la provincia.

En ese sentido, el gobernador vinculó la inauguración con la necesidad de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo de las localidades. “Tenemos que seguir invirtiendo y mirando hacia el futuro, porque la neuquinidad la construimos entre todos”, afirmó.

Rutas, conectividad y obras para el norte neuquino

El mandatario enumeró los trabajos previstos entre Andacollo y Los Miches, Los Miches y Guañacos, Guañacos y Pichachén, además de los tramos desde Loncopué hasta El Huecú, de allí a El Cholar y desde esa localidad hasta el Reñileuvú. También indicó que se trabaja para completar el acceso a Varvarco y avanzar hacia Manzano Amargo.

El mandatario enumeró los trabajos previstos entre Andacollo y Los Miches, Los Miches y Guañacos, Guañacos y Pichachén, además de los tramos desde Loncopué hasta El Huecú, de allí a El Cholar y desde esa localidad hasta el Reñileuvú. También indicó que se trabaja para completar el acceso a Varvarco y avanzar hacia Manzano Amargo.

Figueroa señaló que cada kilómetro de pavimento se acompaña con fibra óptica y destacó la extensión de las redes de gas como parte de las políticas de integración territorial. Además, mencionó la posibilidad de desarrollar un corredor bioceánico que conecte el norte neuquino con los puertos y las regiones productivas de Chile.

“Tenemos que analizar cómo estábamos el año pasado o hace dos años, cuando parecía que nos conformaban siempre con canchitas de fútbol y que esa era la gran solución que nos tenían que otorgar”, sostuvo. Y agregó: “Solo nos merecíamos, parecía, canchitas de fútbol y no, nos merecemos una región desarrollada, integrada y con futuro”.

El gobernador también destacó la construcción de escuelas, las becas Gregorio Álvarez y los espacios deportivos previstos en Huinganco, Andacollo, Villa del Nahueve y Coyuco-Cochico. Anunció, además, que se proyecta construir una pileta de natación en Andacollo y luego avanzar con una iniciativa similar en otra localidad.

Con la expansión del cultivo de tulipanes, la incorporación al Camino de la Fe y las obras de infraestructura anunciadas, Huinganco busca ampliar su oferta turística y fortalecer su integración con el resto de la provincia.