Conmoción por la repentina muerte de un músico de Canto 4: la decisión de la familia

Lucas Montanaro tenía 36 años y brilló como en múltiples escenarios del folklore. Cómo fue su trágica muerte.

Lucas Montanaro era tecladista y cantante, falleció tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos.

El mundo del folklore vive horas de profundo dolor por la muerte repentina de Lucas Montanaro, joven folklorista de 36 años y músico de Canto 4. Brilló como en múltiples escenarios del norte argentino. El inesperado desenlace que tuvo.

Lucas Montanaro era tecladista y cantante, y de acuerdo a lo informado en las últimas horas, falleció tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos.

La noticia generó repercusión en la escena musical del norte argentino, donde el artista había desarrollado buena parte de su trayectoria y participado de distintos proyectos. Fue integrante del reconocido grupo folklórico Canto 4 .

Cómo fue la trágica muerte del folklorista de Canto 4

Montanaro sufrió una descompensación mientras jugaba un partido de fútbol 5 en el Club Gimnasia y Tiro de Salta, y quedó desvanecido. De inmediato sus compañeros solicitaron asistencia médica y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Bernardo.

Permaneció internado en estado crítico durante varias horas, mientras familiares, amigos y colegas difundieron cadenas de oración en las redes sociales y pidieron por su recuperación. Sin embargo, pasado el mediodía del martes se confirmó su fallecimiento.

La noticia provocó un fuerte impacto entre sus colegas y amigos de la escena musical salteña.

La conmovedora decisión de la familia Lucas Montanaro

En medio del dolor por la repentina y trágica muerte de Lucas, su familia tomó una decisión que conmovió a todos y permitió que otras personas recibieran una oportunidad: donaron sus órganos.

De acuerdo a lo informado por medios salteños, el operativo de ablación se realizó en el Hospital San Bernardo de Salta y cinco pacientes pudieron recibir trasplantes.

La conmovedora decisión de la familia del músico permitió procurar hígado, riñones y córneas. La distribución estuvo a cargo del INCUCAI según criterios de compatibilidad y prioridad.

Según informó el Ministerio de Salud Pública de Salta, el hígado y uno de los riñones fueron trasladados a centros de Buenos Aires, mientras que el segundo riñón fue destinado a Tucumán. Las córneas, en tanto, quedaron asignadas a pacientes de la región.

La trayectoria de Lucas Montanaro

Una parte fundamental de la carrera de Montanaro estuvo vinculada a Macumbicos, agrupación salteña formada en 2013 con el objetivo de recorrer distintas vertientes de la música popular. El grupo combinaba composiciones propias con versiones de diferentes géneros y estilos.

En 2016, Macumbicos presentó su primer trabajo discográfico, compuesto por 14 canciones: diez temas propios y cuatro versiones. Entre los registros difundidos por la banda se encuentran Sabático y El Carpero.

Durante esa etapa, la formación de la que participaba Montanaro se presentó en escenarios de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y Córdoba, consolidando su recorrido dentro de la escena musical del norte argentino.

En los últimos años, el músico pasó a acompañar a Canto 4 en sus presentaciones. En marzo de 2024 estuvo a cargo del piano durante la interpretación de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, realizada por el conjunto en la ciudad de Salta junto a un ensamble de 35 coristas del Centro Cultural América e integrantes del coro Arsis.

Ese mismo año, durante la celebración por los 25 años de Canto 4 y la presentación del álbum Presente, Montanaro fue anunciado como parte de la formación del grupo a cargo del piano y los teclados.

Su muerte provocó múltiples mensajes de despedida de amigos, colegas y espacios vinculados con la música, que destacaron su recorrido artístico y el aporte que realizó durante los años en los que formó parte de distintas agrupaciones.