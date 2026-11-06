Loto Plus y Quini 6: sortean un millón y medio de dólares y hay miles de millones en juego

Dos de los sorteos más esperados del país ponen en juego cifras históricas con pozos libres de impuestos y multimillonarios que prometen cambiarle la vida a más de uno.

Este fin de semana los amantes de los juegos de azar tienen una cita ineludible con dos sorteos que prometen premios extraordinarios.

El Loto Plus realiza este sábado 7 de noviembre su Gran Sorteo Especial con un pozo de USD 1.500.000 libres de impuestos, mientras que el Quini 6 acumula $6.850 millones para su sorteo del domingo 8 de noviembre.

El Loto Plus organiza este viernes lo que presenta como un sorteo histórico : USD 1.500.000 en efectivo, sin descuentos impositivos para el ganador. La jugada lleva como consigna "sale o sale", reflejando que el pozo acumulado se entregará de manera íntegra en este sorteo, sin posibilidad de que quede desierto.

El pozo acumulado actualmente asciende a $30.070.000.000 en pesos, lo que convierte a este sorteo en el más grande en la historia del Loto Plus en términos de valor en moneda local. Con cuatro chances de ganar por cada boleto jugado, la lotería apuesta a concentrar la atención de los apostadores de todo el país en una sola noche.

Para participar alcanza con acercarse a cualquier agencia autorizada de Loto Plus antes del cierre de ventas de este viernes. El sorteo se transmite en vivo a través de los canales oficiales del organismo.

Quini 6: $6.850 millones el domingo

El domingo 8 de noviembre, a las 21:15, la Lotería de Santa Fe realizará el sorteo del Quini 6 con un pozo acumulado de $6.850 millones. El evento se llevará a cabo en la sala de sorteos oficial del organismo santafesino y podrá seguirse en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, TV Pública, Canal 9 de Paraná y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su mecánica, que combina distintas modalidades de apuesta, permite que los pozos se acumulen durante semanas hasta alcanzar cifras que transforman por completo la vida de los ganadores, tal como lo resume su propio lema: "lo cambia todo".

Con dos sorteos de esta magnitud concentrados en el mismo fin de semana, las agencias de lotería de todo el país esperan una alta demanda de boletos en las próximas horas.